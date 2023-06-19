海南Tesla高速撞越野車1死1傷　男童甩飛至路邊草叢已送院搶救

6月19日，海南海口市發生致命交通意外，一輛Tesla高速撞向一輛越野車，被撞車輛的司機當場身亡，一名男童被甩出車外受傷。肇事司機已被警方控制，事故原因有待調查。



事發於海口市美蘭區海甸島世紀大道與萬興路交界。目擊者稱，當時涉事的黑色Tesla在世紀大道南往北方向行駛，通過世紀大道與萬興路交叉路口時，第一條左轉車道和第三條直行車道均有車輛停下，Tesla從中間第二條直行車道通過路口時車速很快，直直從側面撞上在萬興路西往東方向行駛的白色越野車。

白色越野車被撞飛至路邊綠化帶上，車上一名年約5歲的男童從後座甩飛至路邊草叢，Tesla之後又撞到另一輛小客車。白色越野車被撞後，失控撞上停泊在路邊的兩輛小客車。

目擊者指，肇事司機是一名年輕女子，被撞身亡的越野車男司機年約3、40歲。事發後，大批民眾協助救援，多人合力將越野車司機救出，並為他做心肺復甦，惜搶救後不治。被甩出車外的男童已送往醫院救治。

海口公安交警已臨時管控周邊道路，轄區警方在周邊拉起警戒線。肇事的黑色Tesla車輛橫停在道路上，車頭損毀嚴重，前擋風玻璃和左右前側玻璃均破碎。白色越野車逆向斜停在人行道綠化帶上，車身完全變形，右側車身大面積凹陷，全車玻璃破碎，多個車輪脫落。

事發現場留有多條胎痕，路牌彎曲變形，並散落大量車輛碎片和其他物品，包括一張兒童汽車安全座椅，行人路上還留有血漬。

警方通報稱，27歲Tesla女司機張某希，駕駛車輛沿海口世紀大道由南往北行駛至世紀大道與萬興路交匯處時，撞上由西往東正常行駛的白色小客車，造成49歲男司機李某死亡及其車上一名乘客受傷，傷者已送往醫院救治。

事故中共5輛車有不同程度受損，肇事司機已被警方控制，並帶往醫院接受血檢、尿檢，肇事車輛已委託相關機構進行技術檢驗鑑定。