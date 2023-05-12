Tesla在華召回逾110萬輛進口及國產汽車　涉安全隱患涵蓋多個車型

美國電動車生產商Tesla（特斯拉）以安全隱患為由，在中國召回部分進口及國產汽車，包括進口ModelS、ModelX、Model3及國產 Model3、ModelY，總數超過110萬輛。



據國家市場監管總局周五（12日）消息，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。自2023年5月29日起，召回生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間的部分進口ModelS、ModelX、Model3及國產Model3、ModelY汽車，共計1104622輛。

Tesla表示，本次召回範圍內的車輛，沒有允許司機選擇能量回收制動策略；同時，對司機長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，增加碰撞風險，存在安全隱患。

圖為Tesla上海工廠。（新浪）

另外，據《每日經濟新聞》報道，受調查影響，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司計劃通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛推送新開發的功能，以降低因長時間深踩加速踏板導致速度過快引起的碰撞風險。

消息人士指，這些功能包括在不具備能量回收制動強度選擇的車輛上，提供選項以允許司機選擇能量回收制動強度；調整車輛能量回收制動策略的出廠默認狀態；在司機長時間深度踩下加速踏板時發出提醒。據指，這些功能的推出，在產品已具備豐富安全功能的基礎上，為用戶帶來更多重安全保障。錯踩踏板是引發交通事故的常見原因，此次更新致力於降低相關概率。