受賄逾5千萬人民幣　薄熙來前大管家徐鳴判監15年

據央視今日（20日）報道，福建省廈門市中級法院公開宣判原國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴受賄、利用影響力受賄一案，對徐鳴以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金400萬元（人民幣，下同），以利用影響力受賄罪判處有期徒刑2年，並處罰金10萬元。法院決定對其執行有期徒刑15年，並處罰金410萬元。徐鳴曾任中央政治局委員，曾是重慶原市委書記薄熙來的大管家。



央視報道指，經審理查明：1995年至2021年，徐鳴利用擔任原國家經貿委對外經濟貿易司外商投資處處長、對外經濟協調司外資企業處處長、對外經濟協調司副司長，商務部市場體系建設司副司長、司長、綜合司司長，重慶市委副秘書長，市委常委、秘書長，原國家糧食局黨組成員、副局長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在項目承攬、經營審批、案件處理和人事調整等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合5120萬餘元，其中890萬元截至案發尚未實際取得。

2021年，徐鳴離職後，利用曾擔任重慶市委常委、秘書長等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人案件申訴提供幫助，收受錢款120萬元。

廈門市中級法院認為，徐鳴的行為構成受賄罪和利用影響力受賄罪，受賄數額特別巨大，利用影響力受賄數額巨大。鑑於徐鳴部分受賄係未遂，利用影響力受賄係自首，歸案後主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得及其孳息已全部查扣到案，對其所犯受賄罪可予從輕處罰，對其所犯利用影響力受賄罪可予減輕處罰。

根據資料，徐鳴歷任商務部市場體系建設司副司長、政研室主任、綜合司司長，是薄熙來擔任商務部長時的部下。徐鳴後來追隨薄熙來南下，調任重慶市委副秘書長、政研室主任，成為其大管家。