反駁拜登？駐美大使謝鋒：全過程人民民主是最管用的社會主義民主

據中國駐美大使館發布消息，謝鋒日前在美洲國家組織年會中強調，中國不斷發展全過程人民民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。



美洲國家組織第53屆年會5月21到5月23日在華盛頓舉行，30餘國外長或副外長出席會議。中國駐美國大使兼常駐美洲國家組織觀察員謝鋒率中國代表團與會，並在成員國與觀察員對話會上發表講話。

駐美使館消息稱，謝鋒結合年會的主題介紹中國式現代化和中國在人權、民主方面取得的歷史性成就，強調中國堅持走順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，不斷發展全過程人民民主，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，「是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主」。

謝鋒指出，「民主不是掛在嘴上的，而是要解決人民需要解決的問題。鞋子合不合腳自己穿著才知道。美國哈佛大學連續十幾年的追蹤民調以及愛德曼等國際知名機構民調均顯示，中國人民對中國政府的滿意度常年保持在90%以上。」

謝鋒強調世界各國不可能採用同一種發展模式。他表示，「我們主張，以安全守護人權，以發展促進人權，以合作推進人權。我們相信，真正的民主是尊重各國走適合自己國情的民主道路，真正的人權是尊重別國踐行各具特色的人權理念。中國願與各國交流互鑑，推進全球人權保護事業，共同推動構建人類命運共同體。」

謝鋒並積極評價中國與拉丁美洲關係，表示在元首外交引領下，中拉關係進入平等、互利、開放、惠民的新時代，中拉合作為地區人民帶來了實實在在的福祉。目前，地區22國已加入「一帶一路」倡議。他表示，中方願同拉美和加勒比國家一道，推進「一帶一路」倡議同各國發展戰略對接，攜手共建中拉命運共同體。

台媒《聯合報》指出，謝鋒的這一席講話，緊接著在美國總統拜登（Joe Biden）在競選行程中稱中國國家主席習近平為獨裁者之後發表，似乎是刻意藉此反駁拜登對習近平的評價。

美國總統拜登6月22日在白宮接見到訪的印度總理莫迪。（Reuters）

據此前美媒報道，針對美國總統拜登把中國國家主席習近平稱為獨裁者的言論，中國駐美國大使謝鋒21日向白宮和國務院的高官提出嚴正交涉和強烈抗議。美媒引述中國駐美大使館聲明指，中方敦促美國認真採取行動，否則承擔一切後果。

報道指，中方聲明強烈譴責拜登的言論，稱其抹黑、嚴重違背基本事實、違反外交禮節，侵犯中國政治尊嚴，違背美方作出的承諾，損害中國的利益與破壞互信。