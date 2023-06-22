拜登稱習近平獨裁者　新西蘭總理：不同意

美國總統拜登（Joe Biden）形容中國國家主席習近平為獨裁者（Dictator）後，即將訪華的新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）6月22日表示，他並不認同拜登的說法。



希普金斯22日會見傳媒，當被問及是否同意拜登言論，他告訴記者：「不，而且中國政府體制是中國人民的事。」「如果他們想改變他們的政府體制，那也是他們的事」。

拜登20日出席活動發言時，言談間把習近平稱為獨裁者，中國外交部發言人毛寧21日在例行記者會上批評此嚴重侵犯中國政治尊嚴，構成公開政治挑釁，稱中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

對於拜登再談中美氣球風波，毛寧表示，無人飛艇事件的是非曲直是非常清楚，完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件，美方本應冷靜、理性、專業地處理，但是美方歪曲事實、濫用武力、升級炒作，充分暴露美方霸權霸凌的本性。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日至19日訪華後，拜登20日出席活動時再談到中美氣球風波，他形容習近平為獨裁者（Dictator），他又指習近平對中國氣球2月飛入美國上空一事不知情，並為此感到非常尷尬。

美國國防部2月初指，政府偵測到有高空氣球在美國本土上空出現，懷疑是來自中國的「間諜氣球」，之後更把氣球擊落。中方多次強調是民用無人飛艇，因不可抗力誤入美領空。