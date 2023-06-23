遼寧鋼鐵企業發生燙傷事故釀4死5傷　兩年前亦曾因轉爐噴爆致傷亡

遼寧省營口市老邊區的營口鋼鐵有限公司，周四（22日）高爐發生事故。營口市應急管理局周五（23日）指，專家組初步認定為設備故障所致，目前事故共造成4死5傷。



現場白煙騰騰。（極目新聞）

影片顯示，現場白煙騰騰，拍片者稱是煉鐵爐爆炸。據營口市應急管理局通報，事發於周四7時55分，營口鋼鐵有限公司一高爐發生燙傷事故，經專家組初步認定為設備故障所致。目前，事故現場已處置完畢，次生災害風險已消除。事故共造成9人受傷，其中4人經搶救無效死亡，5名受傷人員正在醫院全力救治。事故具體原因正在進一步調查中，各項善後工作正在有序進行。

據天眼查信息顯示，營口鋼鐵有限公司於2010年成立，註冊資本4億元（人民幣．下同），主要從事黑色金屬冶煉和壓延加工業，為遼寧嘉晨控股集團有限公司控股企業。

該公司以往曾多次被主管部門處罰，涉及超標排放大氣污染物、傷亡事故等。其中，2021年1月28日，公司煉鋼廠轉爐發生噴爆事故，造成2死1傷，被營口市應急管理局處以44萬元罰款的行政處罰。同年4月16日，公司由於未依法報批環境影響評價文件，擅自開工建設，而被營口市生態環境局罰款1038萬元。