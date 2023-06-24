俄羅斯傳兵變｜當地華人稱事前毫無預兆　留學生外出需寫免責聲明

俄羅斯傳兵變，僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）6月23日狠批俄軍高層，而且率兵從烏克蘭回國，要求與防長及總參謀長會面。24日，武裝力量控制羅斯托夫地區包括機場在內的軍用設施，有在羅斯托夫定居的中國人表示，事前沒有任何預兆，他們什麼都沒準備。



24日7時30分，普里戈任發布講話稱，瓦格納武裝力量已控制羅斯托夫地區包括機場在內的軍用設施。影片顯示，多名持槍人員及坦克包圍當地的內政部大樓。

為此，內媒《南方都市報》等連線多位身在羅斯托夫的中國人，據他們透露，當地暫未出現交火，但大部分公共設施，包括商場等經已關閉，有學校要求學生需要寫免責聲明方可出門。

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俄羅斯拉赫瑪尼諾夫音樂學院博士畢業生小言表示，目前大家都相安無事，但學院課程與考試皆要推遲，且出了公告建議不出行。於羅斯托夫頓河國立技術大學就讀的西城也表示，現時學校和宿舍均已封閉，連外出買飯都需要寫免責聲明。在羅斯托夫定居的林女士則表示，目前大家的生活照常，但商場和孩子的培訓機構都已停止營業；又指事件沒有任何預兆，他們什麼都沒準備，與家人計劃當日待在家中，觀望局勢變化。

羅斯托夫州州長戈盧別夫已通過社交媒體表示，目前形勢要求集中一切力量維持秩序，相關部門正採取一切必要措施保障居民安全，並呼籲居民在非必要情況下不要出門。