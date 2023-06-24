瓦格納「兵變」？俄羅斯「安祿山」來了？　事實真的如此嗎

今天一大早，俄羅斯僱傭軍瓦格納集團（Wagner Group）領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）發動「兵變」的訊息充斥着中文網絡。

在「明叔雜談」讀者群裏，各種驚呼夾雜着大量疑問，撲面而來：

——有人驚呼，俄烏衝突激戰正酣，俄羅斯最令人擔心的「內訌」開始了；

——有人說，普里戈任就是俄版「安祿山」，普京最終將被反噬；

——還有人預言，俄羅斯帝國崩潰開始了；

……

雖說「看熱鬧不嫌事大」是人的天性，但是，事實真的如此嗎？

本文獲「明叔雜談」授權轉載



普里戈任和瓦格納到底做了什麼？

他們為什麼要這麼做？

他們的真實訴求是什麼？

接下來，局勢會如何發展？

西方媒體為什麼像嗜血的食人鯊一樣，不放過任何一個誇大和擴散對俄羅斯不利消息的機會？

圖為2023年6月24日，部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵。（Reuters）

在回答這些問題之前，我想對所有關心此事的朋友說一句話：「淡定，淡定，淡定。」

看新聞，內行看門道，外行看熱鬧，任何時候，我們千萬不要說風就是雨，更不要一驚一乍。

普里戈任領導的瓦格納僱傭軍是俄烏衝突中俄方的一支重要力量，其僱傭軍的屬性，讓俄羅斯在俄烏衝突進入漫長的消耗戰之後，多了一個關鍵的、非常實用的選擇。

無論是在此前的巴赫穆特「絞肉戰」中，還是在最新的烏軍「大反攻」中，瓦格納僱傭軍都展現了很強的戰鬥力。

甚至有消息說，很多時候，瓦格納僱傭軍比俄羅斯正規軍還要「靠譜」。

出現這種局面，原因也很簡單。

首先，瓦格納僱傭軍屬於「拿錢幹活」，死傷多少，都是自願，其中一些人甚至是囚犯，他們的傷亡不會在俄羅斯社會引發強烈的痛感和反戰情緒，這就讓俄羅斯領導人在政治上非常看重他們。

其次，瓦格納軍隊在前線拼命，既為了「保衛國家」，也為了自己獲利，因此，他們的戰鬥力很強。作為僱傭軍，瓦格納士兵無論是傷還是亡，最後都能得到很好的善後處理。這跟俄羅斯正規軍主要靠義務、責任和榮譽來戰鬥，有着很大的區別。瓦格納士兵強悍的戰鬥力，讓俄羅斯領導人在軍事上也非常依賴他們。

照說，俄羅斯擁有這樣一支軍隊，是很幸運的一件事情。

但是，問題就出在，當瓦格納僱傭軍在戰場出盡風頭、獲得豐厚回報時，他們與俄羅斯軍方之間的矛盾卻日漸突出。

圖為2023年6月24日，部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵。（Reuters）

在此之前，普里戈任就曾公開指責俄羅斯國防部長紹伊古不及時向瓦格納僱傭軍提供彈藥，從而造成了瓦格納僱傭軍不必要的傷亡。

普里戈任還一度放話，如果俄羅斯國防部不解決他們提出的問題，他們準備隨時「撂挑子」。

俄羅斯人不講面子、直腸子的性格，在普里戈任身上顯露無疑。

雖然普里戈任與俄羅斯軍方此前的矛盾最後都得到了解決，但是，普里戈任與紹伊古之間、瓦格納集團與俄羅斯軍方之間，很明顯結下了很深的「梁子」。

這一次，普里戈任甚至公開指責俄羅斯正規軍炮擊瓦格納僱傭軍營地，造成「2,000多人的傷亡」。

對於普里戈任來說，面對俄羅斯正規軍在戰場上的各種拉胯表現，以及對自己不斷「扯後腿」，他內心肯定早就在對俄羅斯軍方罵娘了：「你們這些飯桶，我們在前線流血流汗，你們卻躲在後方享受生活，你們還敢不及時提供彈藥，甚至還在背後捅我們的刀子，你們簡直不是人！」

對於俄羅斯軍方來說，他們肯定也在罵娘：「你們是取得了一些戰功，但是，沒有俄羅斯軍方的支持，你們算個屁！」

說到底，這就是俄羅斯軍方和瓦格納集團之間的矛盾，也是以紹伊古（Sergei Shoigu）為代表的俄羅斯軍方領導人與普里戈任之間的矛盾。

普里戈任之所以不惜將矛盾公開化，就是想把自己受的委屈和窩囊氣一股腦兒倒出來，迫使俄羅斯領導人不得不親自處理此事。

瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）2023年6月24日在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）發表講話。圖為影片截圖。（Reuters）

從常識出發，普里戈任根本不可能發動什麼「兵變」，更不可能反對俄羅斯領導人。

說到底，這還是他在面對俄羅斯軍方的各種「刁難」後，採取的一種鬥爭策略——迫使俄羅斯最高領導人介入，以解決瓦格納集團在前線受到的「不公正待遇」。

所以，根本不存在什麼「兵變」，也不存在什麼「清君側」。

瓦格納僱傭軍如果在這個時候發動叛亂，只有死路一條。

首先，他的那點家底兒根本不夠「打」。

而且，在俄烏衝突最關鍵的時候挑起內戰，普里戈任就成了俄羅斯國家和民族的罪人，他此前為俄羅斯所做的任何貢獻，都可能被清零。

普里戈任不是傻子，他當然明白這一點。

所以，對他最新言行的合理解讀還是——他希望用一種「戲劇化」的方式，將自己跟俄羅斯軍方的矛盾徹底公開化，以此盡最大努力引起俄羅斯領導人的關注、解決和處理。

說到底，這是一種內部鬥爭策略，跟兵變無關。

西方媒體為什麼熱衷於炒作普里戈任「兵變」？

他們一直就是這個尿性。

從俄烏衝突爆發第一天開始，他們就在唱衰俄羅斯，就在喊「烏克蘭必勝」、「俄羅斯必敗」，但是，過去一年多的事實反覆證明，他們不過是在自欺欺人而已。

圖為2023年6月24日，部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵。（Reuters）

當前，烏克蘭準備已久的「大反攻」已經開始了三週，從戰場上的情況來看，烏軍沒有佔到任何便宜。

最新消息說，烏軍已經暫停了進攻。

這個也很好理解。

北約國家提供的裝備、為烏克蘭訓練的士兵，是烏軍最後的一點家底兒了。如果連這「最後一梭子子彈」也打完了，烏軍就不用再想任何收復失地、爭取勝利的事情了。

西方媒體實在沒有辦法把烏軍反攻受挫、進展緩慢吹噓成「勝利」，但是，他們不會放過任何一個誇大俄羅斯內部矛盾、渲染「俄羅斯要完了」的機會。

炒作普里戈任「兵變」，製造一種俄羅斯內部矛盾重重、大廈將傾的假象，就是西方媒體唱衰俄羅斯、企圖從內部瓦解俄羅斯社會團結的最新做法。

善良的中國網友，千萬不要着了他們的道兒。

對於中國網民來說，我們已經看得非常清楚了。

俄烏衝突至此，北約除了沒有直接宣戰、沒有直接下場之外，其他所有可以用來支持烏克蘭、打擊俄羅斯的招數幾乎都用上了，俄羅斯正處在憑藉一國之力對抗整個北約這個流氓集團的關鍵節點。

俄羅斯千萬不能倒下，這是很多中國網民的心願。

正是出於這種心願，大家特別不願意看到俄羅斯發生內訌，因為，大家都清楚，俄烏衝突打到現在，俄軍的表現實在稱不上優異，俄羅斯在北約全力打壓下，根本沒有任何搞內訌、搞不團結的資本。

更重要的是，如果俄羅斯頂不住，美國帶着北約成功在俄烏衝突中收割各種好處，轉眼間，美國就會調轉槍口，全力以赴對付中國。

圖為2023年6月24日，部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵。（Reuters）

對於俄羅斯政府來說，特別是對於俄羅斯領導人來說，面對瓦格納集團與俄羅斯軍方過去幾個月反反覆覆爆發的各種矛盾，必須加以重視了。

瓦格納集團是俄羅斯在俄烏衝突中守住乃至獲勝的關鍵，既然如此，俄羅斯就應該全力以赴支持瓦格納集團，因為，瓦格納集團的勝利，就是俄羅斯的勝利。

至於普里戈任與紹伊古等俄羅斯軍方領導人之間的矛盾，俄羅斯領導人完全有能力，也完全應該加以面對，妥善處理。

雖然現在瓦格納集團還遠遠稱不上發動「兵變」，但如果任由瓦格納集團與俄羅斯軍方的矛盾繼續發展下去，這勢必嚴重影響俄軍在前線的戰鬥力。

如果瓦格納集團最後決定掀桌子、不玩了，這將對俄羅斯前線的防守和進攻帶來沉重打擊。

當然，俄羅斯領導人怎麼在用好普里戈任的同時，不讓他形成「尾大不掉」之勢，也很關鍵。

在俄羅斯國家面臨生死存亡考驗的時候，普里戈任一再通過社交媒體公開甚至激化與俄羅斯軍方之間的矛盾，這個人要麼極其自大，要麼情商極低。

俄羅斯領導人既要解決瓦格納集團面臨的真實問題，繼續保持他們的戰鬥力和凝聚力，但與此同時，俄羅斯領導人也需要告訴普里戈任，「兄弟之間有矛盾，應該內部處理，絕不能讓外人看笑話。」

此時此刻，俄烏衝突發展到這一步，烏克蘭不過是一個「稻草人」，背後操縱一切的恰恰是以美國為首的北約，而北約此時正對俄羅斯虎視端端，俄羅斯舉國上下真的沒有任何資本搞內訌，俄羅斯也沒有任何資本不打起二百分精神全力以赴。

希望俄羅斯多幾個明白人。

一家之言，僅供參考。