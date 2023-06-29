廈門市人大常委會原主任陳家東受審　被控致國有財產損失逾1.9億

江西省南昌市中級人民法院周四（29日）一審公開開庭審理福建省廈門市人大常委會原主任陳家東受賄、貪污、濫用職權一案。陳被指控致國有財產損失逾1.9億元（人民幣．下同）、非法收受財物共計逾9000萬餘元。



南昌市人民檢察院起訴指控，被告陳家東2000年至2022年利用擔任西藏自治區林芝地委副書記、地區行政公署常務副專員，福建省寧德市委副書記、市長，福建省林業廳黨組書記、廳長，福建省漳州市委書記，廈門市人大常委會黨組書記、主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在林地審批、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合9415萬餘元。

2015年至2017年，陳家東利用擔任漳州市委書記職務上的便利，夥同他人共同侵吞國有財產人民幣341萬餘元；2013年至2014年，陳家東還在擔任漳州市委書記期間，徇私舞弊，濫用職權，違規向開發商多支付工程款，造成國有財產損失1.9億餘元。

檢察機關提請以受賄罪、貪污罪、濫用職權罪追究陳家東的刑事責任。庭審期間，公訴機關出示了相關證據，被告陳家東及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，陳進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。