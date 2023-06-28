涉嫌受賄並隱身幕後斂財　廣東省政府原副秘書長鄭人豪被雙開

據廣東省紀委監委消息，日前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省政府原副秘書長鄭人豪嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。鄭人豪涉嫌受賄犯罪，隱身幕後斂財，終被「雙開」。



當局指，經查，鄭人豪喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規接受管理服務對象旅遊活動安排；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題；違規收受禮金，利用職權為他人謀利，親屬收受財物，縱容、默許親屬利用本人職權或者職務上的影響謀取私利；權力觀扭曲，大搞政商勾連，隱身幕後斂財，利用職務便利為他人在項目推進、工程承攬等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

當局續指，鄭人豪嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予鄭人豪開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，鄭人豪1968年6月生，廣東汕頭人，在職研究生學歷，1990年7月參加工作，1988年12月加入中國共產黨。歷任廣東省民政廳黨組成員、副廳長，汕頭市委副書記、市長，珠海市委副書記、市長，湛江市委書記、市人大常委會主任，廣東省發展改革委黨組書記、主任，廣東省政府副秘書長。