官媒揭山西礦山多年至少瞞報17名礦工死亡　當地成立調查組

官媒《中國新聞周刊》29日（周四）報道了山西忻州代縣礦工死亡瞞報事件。該報道揭露了山西代縣精誠礦業有限責任公司（以下簡稱精誠鐵礦）除了去年瞞報滑塌致3人死亡外，15年來還瞞報多宗礦難事件，至少涉及17名礦工死亡，其中2022年事故已進入到審判程序。



忻州市委市政府、代縣縣委縣政府同日表示，對此事高度重視，已成立聯合調查組。



《中國新聞周刊》指，在2022年9月1日發生一宗致3人死亡的滑塌事故後，精誠鐵礦與全縣其他鐵礦一直處於停產整頓狀態。報道稱，這宗事故也「差點就瞞報成功」。報道引述知情人士稱，如果死亡礦工的家屬不鬧，公司會給每個死者的家屬提供一大筆補償。

《中國新聞周刊》此前接到舉報稱，自開始開採至2022年「9·1」滑塌事故發生，除「9·1」滑塌事故中瞞報死亡的3人外，還有30多名礦山工作人員在精誠鐵礦因安全生產事故死亡而被瞞報。

報道指，經過在山西、陝西、重慶等地實地尋訪20個村莊進行調查核實，發現自2007年至2022年「9·1」滑塌事故發生，精誠鐵礦瞞報多宗礦難事件，至少涉及17名礦工，其中16人為陝西人，一人為重慶人。其中，僅在「9·1」滑塌事故發生前兩個月，就有至少3名礦工死亡被瞞報。

該報道還披露，2022年10月31日，精誠礦業董事長王東良和礦長韓振宇被捕，同年11月與12月，該礦安全礦長與一名工隊負責人也先後被捕。該案由山西忻州市公安局進行調查，後由五台縣檢察院偵查起訴，現已起訴至五台縣法院。4名被告涉嫌犯罪，其中一條是「為了利益上下串通，對該滑塌事故隱瞞不報」。

忻州市委市政府、代縣縣委縣政府表示，對此事高度重視，立即成立了以忻州市委常委、常務副市長為組長，忻州市委常委、代縣縣委書記為副組長，應急、公安等相關部門為成員的聯合調查組，對媒體反映相關情況立即進行深入調查，嚴肅認真逐一核實。相關情況將及時向社會公布。