內蒙古阿拉善露天煤礦2月坍塌　內媒：53失聯工人全數死亡

2月22日，內蒙古阿拉善盟境內有露天煤礦坍塌，至少50人被困。截至晚上7時，事故已造成2人死亡，6人受傷，另有53人失聯。近日，《澎湃新聞》通過內蒙古自治區應急管理廳接連發布數據發現，失聯的53工人已全數罹難。



6月20日，亦有權威人士向《澎湃新聞》證實，新井煤礦坍塌事故的搜救工作已結束，失聯人員已確認無生命體徵，所以全部記為死亡。



近日，內蒙古自治區應急管理廳接連發佈了今年1到4月及1到5月的安全生產形勢總體情況。通報數據顯示，2023年1到5月，全區共發生生產安全事故106起、死亡160人。

2023年2月22日，內蒙古阿拉善盟新井煤礦發生大面積坍塌，導致53名工人失聯或死亡，此後官方一直未公佈失聯工人消息。

《澎湃新聞》指出，內蒙古應急管理廳此前通報的1到2月和1到3月的上述數據中，均包含下落不明人數或失聯人數，如該廳5月5日的通報顯示，1到3月，全區共發生生產安全事故57起、死亡和失聯111人。但6月18日通報的1到4月的數據中，已無失聯人數。

此外，內蒙古應急管理廳6月19日發布的1到5月全區安全生產形勢總體情況顯示，1到5月，全區共發生生產安全事故106起、死亡160人。其中，特別重大事故1起、死亡53人。該起重大事故可推測指的就是阿拉善的煤礦事故。

《澎湃新聞》引述權威人士消息稱，新井煤礦坍塌事故的搜救工作已結束，失聯人員已確認無生命體徵，所以全部記為死亡。另外事故原因調查工作仍在進行中，「國家礦山安全監察局那邊在做這個工作。」

阿拉善露天煤礦坍塌現場畫面：

露天煤礦坍塌時揚起大量塵土。

阿拉善露天煤礦大面積倒塌

今年2月，內蒙古自治區阿拉善盟應急管理等多個部門消息，阿拉善盟左旗的內蒙古新井煤業有限公司一露天煤礦坍塌。《財聯社》報道，該露天煤礦發生大面積坍塌，有工作人員及車輛被埋，事故已造成2人死亡，6人受傷，另有53人失聯。

《澎湃新聞》報道，新井煤業一名職工稱，事故發生前，該煤礦開展正常生產工作，據初步估算，坍塌長度約400米。另有職工稱，煤礦一直處於生產狀態，春節期間沒有停工。目前，現場有無人機正在測量坍塌面積。

《新京報》報道，新井煤業一名相關責任人表示，事故發生地位於阿拉善盟左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮。據當地員工反饋，此次坍塌或與山體滑坡有關，目前現場已被封鎖，「這個煤礦大概有600名員工，當地消防、公安等力量已經趕赴現場」。

國家主席習近平對事故作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，全力救治受傷人員，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

公司曾有失信記錄

涉事的內蒙古新井煤業有限公司成立於1999年9月2日，註冊地位於內蒙古自治區阿左旗嘉爾嘎勒賽漢鎮巴興圖，法定代表人為王學雲。

經營範圍包括煤炭的生產及銷售，煤礦機械設備及配件銷售。內蒙古新井煤業有限公司對外投資1間公司。該公司關聯有多項失信被執行人記錄，且該公司領導曾多次被法院判定限制高消費。

內蒙古新井煤業有限公司成立於1999年9月2日，法定代表人為王學雲。（企查查）

出事煤礦曾因無證取水等被處罰

天眼查信息顯示，2022年，新井煤業有限公司曾因多項問題被行政處罰，包括未在煤礦通往採場的主運輸道路設置限速、道口等路標；採場北部滑坡區域未設警示標誌；煤礦未根據採場實際情況填繪採剝工程平面圖、運輸系統圖等圖紙；煤礦安全員無牌工作等。

此外，2022年4月24日，內蒙古新井煤業有限公司無取水許可證的情況下，用拉水車從浩依爾呼都格嘎查機井拉水，涉嫌違反《中華人民共和國水法》相關規定，被阿拉善騰格里經濟技術開發區綜合執法局處罰2萬元（人民幣）。