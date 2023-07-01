湖南暴雨多地現大規模城鎮內澇　湘西洪水數百人被困　消防營救

近日，湖南多地遭遇暴雨極端天氣，並伴有雷雨大風等強對流天氣。6月30日，湖南湘西遭連續暴雨襲擊，截至當日下午6時30分，湘西消防共營救被困人員136人，轉移疏散455名群眾。



湖南省氣象台發布暴雨藍色預警，6月30日8時至7月1日8時，岳陽北部、常德西南部、張家界南部、益陽西南部、懷化北部、湘西州將出現暴雨，並伴有短時強降水、雷雨大風等強對流天氣。受降雨影響，湘東北、湘西北大部分區域發布突發性地質災害黃色預警。

6月30日，湖南湘西遭連續暴雨襲擊，古丈、保靖多地引發洪澇、山體滑坡等自然災害，導致車輛被淹，多人被困，當地消防迅速趕赴現場救援。強降雨天氣導致部分鄉鎮房屋、農作物受損。據統計，截至30日18時30分，湘西消防共營救被困人員136人，轉移疏散455名群眾。

據悉，6月30日凌晨，湘西古丈縣突發強降雨，平均降水124.8毫米，最大降雨站點紅石林站283.5毫米，羅依溪、古丈縣城區、斷龍山鎮降雨量超過250毫米。

6月29日20時至30日14時，湘西保靖縣日降水量達314.5毫米，突破1961年有氣象資料以來的歷史極值，古丈縣紅石林日降水量也達到288.8毫米。