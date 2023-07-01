江西一化工廠爆炸濃煙滾滾　親歷者：曾幫忙滅火　倉庫廠房均燒毀

7月1日上午10時30，江西省貴溪市的江西乾泰新材料有限公司發生爆炸。目前，消防救援工作正在進行，暫無人員傷亡。有親歷者表示，曾幫忙滅火，自己的廠房、倉庫均被燒毀，亦有目擊者表示事發時「很大的爆炸聲、濃煙」。



江西省應急管理廳通報稱，2023年7月1日上午10時30分左右，貴溪消防救援指揮中心接到報警，江西乾泰新材料有限公司發生矽油著火引發火情。

現場影片顯示，爆炸現場濃煙滾滾、黑雲密布。據內媒《大像新聞》報道，有目擊者表示，現場有「很大的爆炸聲、濃煙」。

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據《新京報》報道，有事故親歷者表示，曾幫忙滅火，自己的廠房和倉庫均被燒毀。受大火波及的另一間企業負責人表示，起初是一個裝化工材料的罐子起火，一開始火勢很小，隨後消防隊趕到現場疏散人員要求全部撤離，火勢越來越猛，發生爆炸，「濃煙滾滾，比較臭的那種味道，把我們廠裏的工作人員全都撤離出來了。」

該企業負責人稱，企業受損嚴重，倉庫和相關化工產品被燒毀，「因為他們罐區和我們挨著，今天又是東風，大火順風刮過來，燒到我們這邊的倉庫，倉庫裏都是成品矽油，易燃的。然後我們火勢控制不住，全燃起來了。」

江西省應急管理廳通報稱，2023年7月1日上午10時30分左右，貴溪消防救援指揮中心接到報警，江西乾泰新材料有限公司發生矽油著火引發火情。接報後，貴溪市消防救援大隊、應急等相關部門第一時間趕赴現場處置。目前，消防正在全力滅火，火勢可控，人員及周邊廠區人員已全部撤離，目前無人員傷亡，起火原因正在調查中。