安徽連霍高速瀰漫白霧多車相撞　化工廠疑洩漏「毒氣」多人不適

網傳安徽宿州市蕭縣有化工廠洩漏毒氣，附近一條高速公路白霧瀰漫，能見度低。

3月29日，蕭縣人民政府新聞辦公室通報稱，當地一化工廠生產線故障產生大量煙霧，但未有發生爆炸，氣體中二甲苯、甲醇均不超標。



事發於3月27日，連霍高速蕭縣段有多車因事故停在高速公路上，人群在公路兩旁聚集。

《河北青年報》報道，多名司機介紹，現場事故車輛至少有30輛，不明氣體的味道非常刺鼻，且出現身體不適。

司機馬先生稱，當時他接載家人駛經該條高速公路，突然一陣白霧飄過，「當時就剎車剎不及了，就撞上了嘛」。他表示，不明氣體非常刺鼻，雙眼接觸後充血，「我當時在霧裏就吐了」，其3個月大的小孩至今一直嘔吐，聲音變沙啞。

司機蔡先生稱，當時吸入白霧後，嘴巴和鼻腔都變得特別苦，更出現頭暈、呼吸道疼痛、胸口悶等不適症狀。

司機李司機憶述，當時不明氣體是從高速公路旁邊飄過來，「瞬間我們什麼都看不見了，出了車禍，這個味道一呼吸肺就疼，嗓子疼，一直咳嗽」。

3月29日，蕭縣人民政府新聞辦公室通報稱，3月27日上午8時許，連霍高速蕭縣段發生多車連環相撞事故，經現場初步核查，事故中有1人輕傷，已送院救治，無生命危險。現場無人員被困，追尾事故未涉及危化品車輛。當日上午9時許，事故路段恢復正常通行。

當日上午7時15分，蕭縣生態環境分局執法人員與輕化工業園區工作人員巡查時，發現安徽新秀化學股份有限公司有煙霧產生。

經調查，煙霧為該公司3號廠房生產線故障導致，蕭縣生態環境分局立即指導企業採取噴淋降溫措施，煙霧很快消失，廠區內未造成人員傷害，未發生爆炸。

蕭縣生態環境分局委託安徽精檢分析股份有限公司對安徽新秀化學股份有限公司開展應急檢測，檢測結果二甲苯、甲醇均不超標。

目前，安徽新秀化學股份有限公司生產線故障導致煙霧，以及連霍高速蕭縣段交通事故間是否存在因果聯繫，有待進一步調查。