法國騷亂｜中國旅遊巴馬賽受襲　旅客怒批：事發前後警方未出過面

法國示威與騷亂持續，當地時間6月30日晚上，一輛滿載41名中國遊客的旅遊巴在馬賽被砸車，車輛周圍玻璃碎裂，有乘客受傷。多名車上遊客事後向內媒講述事發經過，有人批評法國警方在他們遭遇襲擊前後從未出現，由始至終都完全沒有出面協助，「完全靠我們的力量逃離是非之地」。



《界面新聞》報道指，旅客趙薔（化名）驚魂未定表示，「當時實在是太無助了。車上只有7、8個青壯年男子，有3個兒童和10位左右老年人，其餘都是女性。」她指出，攻擊該車輛的幾名蒙面人士使用重物砸碎了車窗，將旅遊巴包圍起來不斷進行攻擊，手上還持有火把。趙薔指，有磚頭和重物被投擲進車內。

趙薔指，當時旅遊巴的後門也被這些蒙面人強行打開。一個騷亂分子試圖進入車內，旅遊巴上的一位男士立刻呼喊其他男士堵住車門，趙薔的丈夫也趕緊去到門邊幫忙。門外的蒙面人試圖將這些男性拉下車，雙方一度在拉扯中僵持不下。趙薔看到蒙面人手持火把，還擔心他們持有自製炸彈和燃燒彈。

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《澎湃新聞》則報道指，馬女士描述稱，在前往馬賽酒店的路上，十幾名黑衣蒙面人手持磚頭，襲擊了他們一行人所乘坐的旅遊巴。馬女士表示，這些黑衣蒙面人基本都是男性且年紀較輕，在知道車內是中國遊客後也沒有停止襲擊行為。

馬女士稱，黑衣蒙面人一直在砸車，他們手上有很多磚頭，並且試圖上車，但遭到車上的男性遊客阻止，有人在這過程中受傷。在遇襲的整個過程中，並沒有人幫助他們，第二天離開當地時，當地警方也未出過面，「完全靠我們的力量逃離是非之地」。

《杭州交通918》報道，王先生則描述，當時旅遊巴的司機是一名40歲左右的波蘭籍男性，「司機還是比較冷靜的，雖然駕駛座的擋風玻璃已經被砸穿，他自己也受傷了。但還是緊急掉頭將車開到了距離事發地2-3公里的『安全』地帶」。