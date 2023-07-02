法國騷亂有華人店舖遭砸搶　留學生：很怕，在巴黎白天都不敢出門

法國17歲非裔少年納埃爾（Nahel M）在巴黎市郊遭警員近距離射殺後，全國多地連續數天爆發的反對警察暴力示威與騷亂持續至第5晚都未有平息跡象，繼續蔓延至全國其他地區，迄今約2400人被捕。



據內媒《紅星新聞》報道指，在大巴黎地區有華人店舖遭砸搶，又有一名在英國就讀、騷亂爆發前一天剛剛抵達巴黎的中國留學生表示，「我在巴黎這幾天都很怕，白天都不敢出門，真的能聽到槍聲」。



圖為2023年6月30日，巴黎街上一間珠寶店，櫥窗遭示威者破壞。（Reuters）

《紅星新聞》的報道引述一位旅法媒體人指，「平時運營到凌晨的郊區快線這幾天不到晚上9點就停了。在大巴黎地區不少華人經營的咖啡、煙草店都被砸被搶了，店主只能在樓上躲著，在恐懼中看著自己的店舖被搶劫一空。雖然保險公司會賠付，但是生意也沒法做了，就算大商場和超市都會早早關門，也會有警察警戒，因為這些都是被搶劫的重點區域」。

報道指，目前正值歐洲的旅遊旺季，有不少留學生本打算趁著假期好好感受一下浪漫之都的氛圍，結果卻遭到了「當頭一棒」。有一名在英國就讀、騷亂爆發前一天剛剛抵達巴黎的中國留學生表示，「我在巴黎這幾天都很怕，白天都不敢出門，真的能聽到槍聲」。

一名居住在法國的華人動畫設計師表示，儘管近年來巴黎街頭的衝突和打砸搶事件時有發生，但這次事件是自2005年騷亂以來形勢最為嚴重的一次。