內地青年失業率創新高　官媒：｢慢就業｣非貶義詞　更不代表｢躺平｣

近期，內地青年失業率創新高，逾600萬青年失業，引發廣泛關注。官媒《經濟日報》發布文章表示，隨著內地2023年畢業季到來，「慢就業」一詞被諸多提及。「慢就業」並非貶義詞，不是不就業，更不代表「躺平」。



文章指，最近有調查數據顯示，2023年應屆生選擇「慢就業」的比例從去年的15.9%上升到18.9%。雖然存在爭議，但「慢就業」並非貶義詞，大多數「慢就業」不是不就業，更不是「躺平」。

文章稱，對於「慢就業」現象，要區分被動選擇和主動選擇兩種情況。對於不得不被動處於「慢就業」狀態的情況，應當持續不斷提供就業服務，讓有就業意願的青年盡快就業或參與就業準備活動。

對於為了提升學歷、專業知識、技能水平、參與社會活動等而主動選擇「慢就業」的青年人，應當區別引導，開發更多有針對性的專項技能培訓課程和服務，增強青年群體適應產業發展、崗位需求和基層就業的能力。

文章強調，需要注意的是，畢業後留出過長時間去觀望，一味求穩求好，也有可能造成心理焦慮，挫傷自信甚至逃避現實。家庭、學校和青年人應當做好合理規劃和調控，提升個人適應社會的能力，以免「高不成低不就」。

文章同時稱，應充分發揮人力資源服務機構的信息橋樑作用，阻斷畢業生向「消極就業」、「懶就業」方向變化，通過改善勞動條件、規範企業行為增強對高校畢業生的吸引力。只要方向清晰、方法對路，就不愁找不到工作。