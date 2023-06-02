未就業畢業生「動態清零」？河南「百日衝刺」方案惹議

為促進高校畢業生順利就業，日前，河南省教育廳印發《河南省2023屆高校畢業生就業「百日衝刺」行動工作方案》，決定於2023年5月到8月，在河南省開展主題為「百日衝刺促就業 、踔厲奮發建新功」的「百日衝刺」行動。



不過，在該工作方案中提到，要求確保在8月31日前「有就業意願和就業能力的殘疾畢業生全部落實就業去向；零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生動態清零」，再次提到動態清零一詞，引發輿論熱議。



內地青年的失業率高，許多人選擇畢業後考研究所或考公職。（資料圖片）

《工作方案》指出，「百日衝刺」期間，各高校要重點針對2023屆多數畢業生受疫情影響外出實習實踐相對較少、一些畢業生升學失利、部分畢業生「求穩」和「慢就業」等情況，摸清底數，分類指導，採取有效措施，引導畢業生積極求職、儘早就業。

此外，《工作方案》也要求，各高校至少為每一名就業困難群體畢業生開展三次談心談話、組織參與三次線上線下就業促進活動、推薦三個有效崗位。《工作方案》要求，確保在8月31日前，脫貧家庭、低保家庭高校畢業生去向落實率高於全省平均水準；有就業意願和就業能力的殘疾畢業生全部落實就業去向；零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生動態清零。

針對該方案，許多內地網民批評關鍵還是在於就業市場職位少，有網民批評「淨整這些新名詞：『靈活就業、動態清零、失業就失業，沒工作就沒工作，說出來這麼難麼？」，亦有網民諷刺，「一看見動態清零就緊繃了起來，該不會要整個就業碼？」、「就業怎麼動態清零？領一個月歇息一個月？」

據《每日經濟新聞》報道，今年（2023年）河南省高校畢業生有87萬人，中國高校畢業生則預計達到1158萬人。再加上往屆未就業人員和留學歸國生，待就業青年規模進一步擴大。史上最難求職季 內地今年爆量1158萬大學畢業生 料失業率再攀高

報道指出，16歲至24歲的中國青年調查失業率在今年4月攀升至20.4％的歷史新高。另一方面，反映製造業景氣的官方採購經理指數（PMI）在5月跌至開年來最低水準，凸顯經濟復蘇勢頭乏力。分析師預計，中國國內需求不足將對製造業和服務業招聘能力造成衝擊，令青年就業情況更加嚴峻。