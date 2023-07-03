晶片大戰｜反擊歐美封殺！中國8月起管制半導體原材料鎵、鍺出口

中國商務部及海關總署3日（周一）發布公告指出，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，相關措施自8月1日起正式實施。鎵和鍺也是重要的半導體原材料，市場一般看法認為中國藉由管制半導體產業中的關鍵原材料出口，反制歐美有關禁止半導體製程機具進入中國市場的做法。



光刻科技領頭羊荷蘭光刻機企業阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）在中國國際半導體展（Semicon China）設置攤位。（Reuters）

公告指，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請，填寫兩用物項和技術出口申請表及提交相關文件。商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定。

根據資料，鎵的化合物是優質的半導體材料，被廣泛應用到光電子工業和微波通信工業，用於製造微波通訊與微波集成、紅外光學與紅外探測器件、集成電路、發光二極管等。根據歐盟委員會2020年的一份報告，中國佔了鎵產量的80%。

鍺也是一種重要的半導體材料，用於製造晶體管及各種電子裝置。主要的終端應用為光纖系統與紅外線光學，也用於聚合反應的催化劑，製造電子器件與太陽能電力等。根據歐盟委員會2020年的報告，該元素的80%的產量也來自中國。

荷蘭政府近日宣布，限制部分先進半導體製造設備出口的新規定於9月1日生效。該規定被認為旨在阻止阿斯麥（ASML）的先進光刻機出口到中國。

中國商務部7月1日表示，美國近年來為維護自身全球霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫拉攏其他國家對中國實施半導體打壓圍堵，人為推動產業脫鈎斷鏈，嚴重損害全球半導體產業發展，中方對此堅決反對。