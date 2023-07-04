女工程師在外國中美男計　拉綠帽丈夫落水做間諜17年　終雙雙入獄

中國新修訂的反間諜法於7月1日起施，央視近日報道的一個案例指，雲南一名女工程師在外國留學時落入「美男計」，其後更拉丈夫下水販賣情報17年，最終夫妻雙雙入獄。



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央視報道指，黃姓女子本來是一名雲南省某省直機關工程師，在2002年，黃女赴境外留學攻讀碩士學位期間，認識了一名看似風度翩翩、溫文爾雅的男子。儘管黃女當時已經成家，但她還是和該男子有了不正當關係。

在交往時，對方順勢提出了一些請求。黃女說：「他說是從事信息諮詢工作的，如果有信息資訊提供給他，他可以付一定的報酬。」

黃女於是利用回國探親的機會收集了一些國內涉密文件並提供給對方。在交往中，該男子獲悉黃女的李姓丈夫當時在雲南某縣掛職副縣長後，對方又乘機向黃女提出請她的丈夫也幫忙搜集一些政府內部文件。

報道指，在17年時間內，夫妻倆分別將工作中接觸到的涉密文件私自帶回家中。李男負責對涉密文件進行拍照，而黃女則負責將照片偽裝加密，拷入USB手指，伺機出境，與境外間諜人員進行秘密交接。

黃女判監10年

報道指，夫妻倆在17年時間內洩密上百份單位內部資料，以及十幾份秘密文件，其中包含4份國家機密類型，2人因此獲得130餘萬人民幣及近5萬美金。

在2019年4月，夫妻倆被國家安全機關以涉嫌間諜罪依法採取強制措施，其後黃女被判10年有期徒刑，李男則被判3年有期徒刑。