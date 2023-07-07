習近平視察東部戰區　要求開創備戰打仗工作新局面：提高打贏能力

國家主席習近平7月6日視察東部戰區機關，並接見東部戰區官兵代表，他強調，當前世界進入新的動盪變革期，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，「必須貫徹新時代軍事戰略方針，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面。」



習近平也對東部戰區自成立以來為「維護國家領土主權和海洋權益、維護祖國統一」作出的重要貢獻給予充分肯定。



新華社報道，習近平6日下午3時15分許視察東部戰區機關，代表黨中央和中央軍委，向東部戰區全體官兵致以誠摯問候。

習近平對東部戰區指出，要時刻牢記使命任務，堅持問題導向，增強憂患意識，全力以赴履行好戰區主戰職能，「要深化戰爭和作戰籌劃，建強戰區聯合作戰指揮體系，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力。」

國家主席習近平7月6日視察東部戰區機關。（央視）

習近平強調要錨定建軍一百年奮鬥目標，努力開創戰區建設和備戰打仗工作新局面。習近平又稱，要堅持從政治高度思考和處理軍事問題，敢於鬥爭、善於鬥爭，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。

《解放軍報》稱，習近平對東部戰區自成立以來為維護國家領土主權和海洋權益、維護祖國統一作出的重要貢獻給予充分肯定。

據介紹，東部戰區是中國軍改後，在2016年成立，主要領導華東地區，包含江蘇、上海、浙江、福建、江西和安徽武裝力量，總部設立在南京，戰略方向為東海、台海和太平洋。東部戰區亦多次組織對台演習、巡航等行動。