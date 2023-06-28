會見新西蘭總理　習近平：中國自立自強，絕非閉關鎖國

新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）25日率團抵達北京，6月27日，希普金斯會見中國國家主席習近平，習近平表示，他一直高度重視中國和新西蘭的關係。2014年訪問新西蘭，雙方宣布建立全面戰略夥伴關係。



近十年來，中新關係持續健康穩定發展，給兩國人民帶來實實在在的好處，也有利於地區和平穩定和發展繁榮。習近平表示，中國一直把新西蘭當作朋友和夥伴，希普金斯就任總理後，多次表示重視中新關係、將繼續加強與中國合作，「我對此十分讚賞」。



習近平強調，當前中國的中心任務是以中國式現代化全 面推進中華民族偉大復興，實現高品質發展是首要任務，全體中國人民共同富裕是本質要求，為世界和平與發展作出更大貢獻是重要目標。他表示，「這是一條前無古人的道路，但會持續探索，勇往直前。」

習近平指出，中國這麼大、人口這麼多，只能把國家和民族發展放在自己力量的基點上。他強調自立自強，絕不是閉關鎖國，而是更好聯通國內市場和國際市場。

他強調，只有開放的中國，才會成為現代化的中國。發展是中國共產黨執政興國的第一要務。將繼續大力推進高水準對外開放，更好依法保護外商投資權益。

新西蘭總理希普金斯2023年6月25日至30日訪華，6月28日在中國總理李強陪同下，在北京人民大會堂出席歡迎儀式。（Reuters）

習近平指出，中新關係長期「領跑」中國和發達國家關係。雙方要繼續發揚爭先精神，不斷鞏固和深化中新全面戰略夥伴關係。要繼續視對方為夥伴而不是對手、是機遇而不是威脅，鞏固好中新關係發展基礎。要相互尊重、平等相待、開放包容、和而不同，實施好中新自由貿易協定升級版和《區域全面經濟夥伴關係協定》，推進貿易和投資自由化便利化，為對方企業在本國投資經營提供更好營商環境。

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希普金斯則表示，2022年新中共同慶祝了建交50周年，這是兩國關係中的重要里程碑。新中人民的友好交往歷史悠久，新中關係發展有著深厚扎實基礎。新西蘭高度重視發展對華關係，此次率龐大經貿代表團訪華，就是希望通過此訪探尋更多合作機遇，推動新中關係達到新的水準。願同中方加強人員交往，持續擴大深化兩國經貿、教育、科技、人文等領域合作，共同實施好兩國自貿協定升級版。

新西蘭總理辦公室透露，希普金斯在會上提出，中國可以在俄烏戰爭中發揮建設性作用。此外，希普金斯也強調，新西蘭方認為，分歧不應定義雙邊關係，重要的是坦誠交流、相互尊重、和而不同，新方願同中方就幫助島國發展問題保持溝通。