日本核廢水｜中國禁進口福島等十縣食品，其他地區食品100%查驗

日本計劃排放福島經過處理的核廢水在即，中國隨即宣布，禁止進口福島等十個縣（都）食品縣的食品進口，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格稽核隨附證明檔案，強化監管，嚴格實施100%查驗。



7月4日，國際原子能機構發布了日本福島核污染水處置綜合評估報告，認為日本核污染水排海方案總體符合國際安全標準，機構將對日排海活動長期監督監測。

日本福島核廢水排海：2023年7月4日國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）展開為期4天訪日之旅。格羅西4日與日本首相岸田文雄在位於東京的首相官邸會面，亦向岸田遞交機構編撰的福島第一核電站核廢水排海項目的全面評估報告。（Reuters）

針對該份報告，中國海關總署進出口食品安全域負責人回應稱，這份報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。日方在排海的正當性、淨化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面還存在諸多問題。

該負責人表示，2011年日本福島核洩露事故發生以來，中國海關一直高度重視事故導致的日本輸華食品放射性污染問題，密切跟蹤日本政府對福島核洩露事故發生後採取的相關措施，持續開展對日本食品放射性污染風險的評估並及時應對。

負責人指出，為防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格稽核隨附證明檔案，強化監管，嚴格實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸華食品安全，嚴防存在風險的產品輸入。

福島第一核電站。 （Reuters）

中國海關指出，國際原子能機構近日就日本福島核污染水排海方案發佈的綜合評估報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。日方在排海的正當性、淨化裝置的可靠性、監測方案的完善性等方面還存在諸多問題。

中國海關指出，當前，日本核污染水排海問題已成全球關注焦點，也引起中國消費者對自日本進口食品安全的擔憂。中國海關將保持高度警惕，以對國內消費者絕對負責為原則，視事態發展及時採取一切必要措施，確保中國消費者餐桌上的安全。

針對國際原子能機構發布的日本福島核污染水處置綜合評估報告，中國外交部發言人此前回應稱，中方對機構倉促出台報告表示遺憾，並稱該機構報告不能成為日方排海的「護身符」和「通行證」。

災後福島食品，示意圖（GettyImages）

外交部發言人指出，12年前，日方因為福島核事故得到全世界支援。12年後，日方卻選擇將核污染風險轉嫁給全人類。中方敦促日方配合國際原子能機構，盡快建立一套包括日本鄰國等利益攸關方參與的長期國際監測機制。

值得一提的是，韓國政府7月7日公布獨自評估報告，指日本如果按照計劃排放核廢水，將符合國際標準。