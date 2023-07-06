台灣學者：中日雖因福島核廢水爭論　但仍保有溝通管道

在獲得聯合國國際原子能總署（IAEA）批准後，日本傳出最快8月起將福島核污水排放入海，中國官方星期三（7月5日）再度發出批評。就當兩國陷入齟齬之際，日本前眾院議長河野洋平、沖繩縣知事卻正訪問北京。受訪學者分析，這顯示中日雙方都有意留有溝通管道，管控分歧。



IAEA星期二（7月4日）公布報告，認為日本有意將福島第一核電站核處理水排放入海的計劃，符合國際安全標準。隔天，《日本經濟新聞》報道，日本政府研擬最快8月起排放福島第一核電廠的核處理水。

日本排放福島核處理水一事，引發周圍國家格外關注，中國外交部、駐日使館，乃至中共中央外事工作辦公室主任王毅，近日連番對此表示關切，呼籲日本必須與周邊鄰國和國際社會深入協調，慎重處理等。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）今日在東京會見媒體時表示，經過全面研究，日本就福島核電站制定及修訂的核廢水排放計劃與國際上認可的標準一致。(Reuters)

新華社報道，中國生態環境部5日也以國家核安全局相關負責人名義發布新聞稿，指IAEA的報告未能充分反映所有參加評估工作各方專家的意見，有關結論未能獲得各方專家一致認可。

新聞稿稱，日本在核污染水排海的正當性、淨化裝置可靠性、監測方案完善性等方面還存在諸多問題。 「日方應正視各方正當合理關切，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，並盡快建立一套包括日本鄰國等利益攸關方參與的長期國際監測機制。」

中國央視新聞4日也引述中國國家原子能機構秘書長鄧戈提出，日本刻意限制IAEA技術工作組授權，使評估僅限於排海一種方案，即使IAEA認為排海符合國際安全標準，也不能證明排海是處置核污染水的唯一或最佳方案。

就在中日關係再度因福島核污水排海再掀波折之際，由河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團，本周正訪問北京；沖繩縣知事玉城丹尼也作為代表團顧問一同到訪。

自日本自民黨前幹事長、現任日本日中友好議員聯盟會長二階俊博，也傳出將在8月下旬訪問中國。（新華社）

此外，日本自民黨前幹事長、現任日本日中友好議員聯盟會長二階俊博，也傳出將在8月下旬訪問中國。

台灣政治大學日本研究碩博士學位學程教授李世暉接受《聯合早報》採訪時分析，中國如今一改以歷史問題為主的模式，轉向在核污水排海這類具體問題上，提出對日政策，是過去較少見的；而岸田文雄的對中政策特色，則是雖在個別議題有所對抗，卻仍保有合作空間，避免令對抗走向全面化。

他認為，這顯示中日雙方仍有意保留溝通管道，管控分歧。

至於中日關係是否走向緩和，李世暉說，後續可以觀察河野洋平、二階俊博等日本政要訪華後，能否建立有效溝通管道，以及下階段中日元首在國際場合的互動情況。