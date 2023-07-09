中央整治山寨論壇　嚴禁亂冠「峰會」「高峰」「國際」名號

內地官方11個部門近日發出在全國專項整治論壇的通知文件，指出要整頓打著官方名義舉辦的「山寨」論壇、隨意冠上「峰會」及「高峰」等高規格名號，及個別黨政機關「主題交叉重複、內容空泛」的論壇。



據《人民日報》8日報道，《關於開展論壇活動專項清理整治工作的通知》指，近年來一些未經合法登記的主體假冒官方機構、正規組織舉辦「山寨」論壇活動，或通過論壇活動形式實施詐騙斂財，侵害了人民群眾正當利益，擾亂了市場秩序；有的社會組織和企業舉辦的論壇活動存在隨意冠以高規格名號、虛假宣傳、違規評獎、違規收費等亂象；個別黨政機關和事業單位舉辦的論壇活動存在主題交叉重複、內容空泛、缺乏實效等問題，亟待進行整治規範。

《通知》還列出應被重點清理的多種情形，當中包括打著官方旗號、假冒正規組織名義舉辦的各類「山寨」論壇活動；違規開展評比達標表彰等活動，違規收費借機斂財的論壇；對黨出席情況進行不實宣傳、誤導公眾的論壇；隨意冠上中國、中華、全國、國際、高峰、峰會等字樣，名不符實的論壇；超出主辦單位職能範圍，主題交叉重複、內容空泛、導向有偏差的「表演式」、「形式主義」論壇；變相公款消費，及其他違法違規行為。