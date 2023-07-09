前財長樓繼偉：讓2.9億農民工在城鎮落戶　會大幅提高消費

中國財政學會會長、前財政部長樓繼偉9日（周日）在官媒《經濟日報》撰文指，針對當前中國經濟狀況，他主張及時調整預算，增加財政赤字用於補貼中小企業，並讓2.9億農民工都在城鎮落戶、破除城鄉二元結構。



樓繼偉的文章指，今年中國經濟成長速度會超過5％，但考慮到去年的低基數，仍低於潛在成長率，不利於保持充分就業。疊加外部不利因素，有必要加大財政貨幣政策擴張的力度。

樓繼偉建議，可適度降低利率，更重要的是及時調整預算，增加財政赤字，主要是增加中央赤字，大部分用於對中小微企業房租、水電、利息等階段性補貼；小部分可以轉移給地方，緩解地方財政困難。適當增加地方財政赤字，主要不是用於新增建設項目，而是彌補現存項目的欠資。

樓繼偉又指，讓2.9億左右的農民工真正在城鎮落戶，會大幅提高消費，也會產生新的就業機會，還有助於提高收入分配公平性。

樓繼偉認為，目前影響配置效率最大的是城鄉二元結構，勞動力和土地作為最基礎最重要的生產要素，在城鄉之間不能順暢流通。只有加快農村勞動力向城鎮轉移，農村產業才會有競爭力，也會產生足夠的市場需求，破除城鄉二元結構應當是進一步改革的重點方面。