中國首次成為汽車出口冠軍　專家：有望成汽車超級大國

今年第一季度，中國汽車製造商首度超越日本、德國成為全球出口冠軍。新華社旗下《參考消息》引述全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）的資料顯示，今年第一季度，中國出口汽車107萬輛，超過了日本（95.4萬輛）、德國（84萬輛）、韓國（75萬輛）和墨西哥（74.1萬輛）。



艾睿鉑公司的專家法比安·皮翁特克指出，不論作為汽車的生產地，還是作為銷售市場和出口國，中國都「有望成為汽車超級大國」。艾睿鉑也估計，中國汽車製造商今年將首次成為世界出口冠軍。



德國《商報》（Handelsblatt）7月3日指出，研究稱中國汽車製造商將首次成為出口世界冠軍，超越日德。

艾睿鉑公司指出，今年中國售出的汽車中，一半以上將由本土企業生產。而且中國人正通過電動汽車進軍世界市場，令歐洲汽車製造商在本土市場日益承受壓力。法比安·皮翁特克指出，中國人憑藉電動汽車勇闖國際市場，令歐洲汽車廠商感受到越來越大的壓力。

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艾睿鉑公司估計，全球汽車市場將再次增長，但速度會顯著低於預期。艾睿鉑的研究報告指出，「從長遠來看，歐洲的銷量將比新冠疫情爆發前減少15%以上。」

另據中汽協數據，中國一季度汽車出口量為107萬輛，同比增長58.1%，超過日本的95.4萬輛，成為世界第一大汽車出口國。

今年第一季，中國汽車出口最大的海外市場依序為俄羅斯、墨西哥、英國、智利和澳洲。此外，中國新能源汽車出口亦增勢迅猛，一季度出口24.8萬輛，佔汽車出口總量的23.2%。

德國汽車製造商坐享創紀錄利潤的時代行將落幕

《參考消息》引述行業專家說法稱，德國汽車製造商坐享創紀錄利潤的時代行將落幕。該專家指出，在世界市場降溫且競爭日益激烈的情況下，利潤空間承受的壓力越來越大，電池成本下降過慢，使得電動汽車銷量在未來3到5年難以實現快速增長。

他提到，上述原因使電動汽車難以通過大批量生產而形成成本優勢。而且因為來自中國的需求增加，原材料成本也再次上漲。

此外值得關注的還有2022年新能源車銷量冠軍比亞迪將在巴西設廠。據此前報道，當地時間7月4日，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市（Camaçari）設立由三座工廠組成的大型生產基地綜合體，總投資額達30億雷亞爾（約48.5億港元）。根據計劃，基地將於2024年下半年投產。

法國巴黎國際車展，比亞迪展區。（新華社）

俄衛網5日引述據比亞迪介紹，比亞迪巴西生產基地綜合體將由三座工廠組成，分別為一座主營電動客車和卡車底盤的生產工廠、一座新能源乘用車整車生產工廠，以及一座專門從事磷酸鐵鋰電池材料的加工工廠。

其中，新能源乘用車整車生產產線涵蓋純電動和插電式混動車型，計劃年產能達15萬輛。磷酸鐵鋰電池材料加工工廠將充分利用當地港口資源，以滿足全球市場對新能源產品日益增長的需求。