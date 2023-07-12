中國未來發展隱憂？疫後中國淨遷出人口數量再度回升

在經濟放緩和民粹主義抬頭等因素下，疫後中國淨遷出人口數量再度回升，預計2022年將再次突破30萬人，恐為中國未來發展埋下隱憂。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



據《華爾街日報》7月5日報道，隨著疫情防控措施取消後出境變得更容易，中國人口流出數量不斷增加，速度也比前些年更快。

報道引用聯合國資料指出，中國淨遷出人口在21世紀的頭幾年保持在每年50萬人左右，2008年起因中國經濟的強勁增長而大幅回落，一度跌至2012年的12.5萬人；2017年起逐年增加，直至2019年再次突破30萬人。

圖為泰國曼谷的中國城。（資料圖片）

雖然該數字在疫情期間再次回落，但根據預測，2022年中國淨遷出人口將重回30萬區間。

中國高淨值人士的遷出數量同樣符合上述趨勢。新世界財富公司和國際投資移民諮詢公司Henley & Partners的資料顯示，2019年有超過1萬5000名資產百萬美元的高淨值人士遷出中國，2023年預計將回升至1萬3500人。

報道分析，本次的遷出潮與中國經濟增長疲軟、民粹主義抬頭、青年失業率上升、受教育的工人數量增加，以及服務業就業增長乏力有關。

但報道也稱，人口遷出不一定是壞事。高淨值人士遷出可能表明財富創造速度加快，也可以説明資本和技術回流中國。