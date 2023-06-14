中國今年將外流1.35萬富豪居全球之冠　最多富豪選擇移民「這國」

英國投資移民顧問公司的最新報告估計，最新報告預計，隨著中國經濟增長放緩，2023年將有1萬3500名中國富豪出走，數量為各國之最。富豪選擇的移民國家，澳洲將超過阿聯酋成為吸引最多高淨值人士流入的國家，新加坡則排在第三位。



《彭博社》6月14日報道，倫敦投資移民諮詢公司恆理環球（Henley&Partners）發布的一份私人財富遷移報告稱，中國的高淨值人士將延續過去十年向外移民的趨勢。報告預計，2023年中國高淨值人士流出數量達到1萬3500人，該公司將高淨值人士定義為擁有超過100萬美元可投資資產的富人。

《聯合早報》報道，財富情報公司新世界財富（New World Wealth）研究主管阿莫伊爾斯（Andrew Amoils）在報告中指出：「過去幾年，中國的總體財富增長一直在放緩，這意味著最近的資金外流可能比以往更具破壞性。」

恆理環球的報告也顯示，高淨值流出人數排在第二的是印度，有6500人。英國高淨值人士的流失也將因為脫歐等原因增加一倍，成為全球第三大百萬富翁流失國，超過排名第四的俄羅斯。

流入國方面，澳大利亞將超過阿聯酋成為吸引最多高淨值人士流入的國家，新加坡則排在第三位。報告顯示，資料僅統計那些已經離開本國、在新國家逗留超過六個月的高淨值人士。

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《日經新聞》報道，儘管中國估計有82.38萬名百萬富豪，但此一外流趨勢將使數以千萬計美元的財富從中國消失，讓中國經濟成長減緩的情況進一步惡化。

報道提到，香港的情況也類似，估計今年會有1000名百萬富豪移民，嚴重影響港府吸引資金，將香港改造成財富管理及家庭辦公樞紐中心的努力。

澳洲是許多富豪的移民首選。（Reuters）

《中央社》引述恆理環球公司在香港的一位主管說法，稱中國富豪希望獲得不用簽證進入關鍵地區的手段，以改善他們的流動性，或者確保能更好地獲取醫療保健，或享有更大的政治穩定。

據了解，自中國新冠疫情封城封控限制取消後，恆理環球公司表示移民詢問激增，超過2019年高峰時的15%。此外，許多媒體報道指出，最受中國富豪喜愛的移民地點為新加坡，其中又以在新加坡設立用於理財的家族辦公室的方式最受歡迎。