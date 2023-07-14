中山大學教授團隊發現鎳基高溫超導體　實現從0到1重大突破

據《廣州日報》報道，近日，來自中山大學的王猛教授團隊，首次發現了液氮溫區鎳氧化物超導體，實現從0到1的重大突破，主要成果刊登於《Nature》雜誌。



北京時間7月12日晚上11點，《自然》雜誌（Nature）刊登中山大學王猛教授團隊主導的科學成果：首次發現液氮溫區鎳氧化物超導體。

報道稱，這是中國科學家在全球率先發現的全新高溫超導體系，亦是人類目前發現的第二種液氮溫區非常規超導材料，在基礎研究領域實現「從0到1」的突破，有望推動破解高溫超導機理，使設計和預測高溫超導材料成為可能，實現更廣泛更大規模的產業化應用。

據介紹，高溫超導研究沒有成熟的理論指引，存在很大不確定性。自1986年銅氧化物超導電性發現後，科學家就在鎳等過渡金屬化合物中探索超導電性。在近40年的研究中，鎳基氧化物超導電性並未有突破性進展，成為近40年來物理學中最重要的科學問題之一。

王猛教授解釋，此次發現的鎳基高溫超導體La₃Ni₂O₇生長條件極為苛刻，團隊花費兩年多時間，才摸索出生長條件，長出高質量單晶樣品。因電子結構、磁性與銅氧化物完全不同。通過比較研究，將有可能確定高溫超導的關鍵因素，推動破解高溫超導機理。

報道指，實驗成功後，La₃Ni₂O₇單晶材料在中山大學高壓實驗研究平台、華南理工大學、中國科學院物理研究所、北京同步輻射裝置開展實驗研究，確定其在壓力下轉變為超導體，超導轉變溫度達到液氮溫區，高達80K（開爾文）。本次中國科學家首次發現在液氮溫區超導的鎳氧化物，將為世界超導研究開拓新領域，引領超導研究方向。

王猛教授表示，本次發現的鎳基高溫超導體根據機理，有望與計算機、AI技術等學科交叉後，設計、合成更多更容易應用的新高溫超導材料，實現更加廣泛的應用。目前，他和團隊正在繼續探索的路上，希望生長出常壓下達到液氮溫區超導的鎳氧化物超導體。