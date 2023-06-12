深中通道海底隧道順利合龍　料明年開通深圳至中山車程縮至20分鐘

世界最長最寬鋼殼混凝土沉管隧道——深中通道於6月11日晚間正式合龍，意味著深圳與中山兩城在伶仃洋海底順利「牽手」，為深中通道實現2024年正式開通邁出重要一步。



深中通道是國家高速公路網G2518跨珠江口的重要組成部分，也是粵港澳大灣區交通樞紐工程。預計2024年正式通車。屆時，深圳至中山的車程將由現時的2小時縮短至20分鐘。

通道全長24公里，集「橋、島、隧、水下互通」於一體，關鍵控制性工程為伶仃洋大橋和海底沉管隧道，控制性工程包括中山大橋、東人工島、西人工島。

海底隧道部分長約6.8公里（6845米），包含沉管段約5公里，由32個管節及1個最終接頭組成。6月8日，最後一個節管（E23）及最終接頭開始浮運安裝，直至6月11日完成最終接頭對接，用時共70小時，實現關鍵控制性工程突破。

合龍結束後，將展開最終接頭焊段施工等，爭取今年11月實現隧道貫通。此外，橋樑工程也已合龍，人工島工程按計劃推進，路面、機電、房建交安和管內工程已全面展開，正為2024年項目建成通車做最後準備。

目前，珠江口已建成虎門大橋、珠江黃埔大橋、港珠澳大橋和南沙大橋等4個公路通道，深中通道明年運行後，將進一步推動珠江兩岸及大灣區的人流、物流、資金流互聯互通。