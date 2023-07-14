向131萬人非法吸存1026億元　網貸平台小牛集團實控人獲無期徒刑

主營互聯網金融、財富管理、投資管理等業務的內地金融服務機構——小牛集團（小牛資本管理集團有限公司），2013年成立於廣東深圳。集團法定代表人、實控人彭鐵，涉近年來通過網貸等形式向131萬人非法吸收公眾存款1026億元（人民幣，下同），日前被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。



彭鐵是集團法定代表人、實控人。（騰訊新聞）

周五（14日），深圳市中級人民法院對小牛集團主要負責人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。法院審理查明，2013年1月至2021年1月，彭鐵等人成立小牛集團以及「小牛投資」、「小牛新財富」、「小牛基金」等子公司後，以P2P網貸及私募理財產品形式向131萬人非法吸收公眾存款1026億元，其中126億元未償還。

期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團資金缺口巨大、壞帳率畸高，仍繼續進行非法集資活動，且將所募資金主要用於還本付息及彭鐵個人支配使用，集資詐騙89.34億元。

法院認為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重破壞了國家金融監管秩序，犯罪情節及後果特別嚴重。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法對彭鐵犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。其他25名被告因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，併處罰金。

小牛集團2013年成立於廣東深圳。（網上圖片）

據了解，彭鐵等人歸案後，公安機關全力開展涉案資金、股票、股權、房產等資產追繳。目前已追繳到案的資產，將在判決生效後依法返還集資參與人。

公開資料顯示，小牛集團旗下「小牛在線」於2013年上線運營，曾是廣東規模最大的P2P平台之一。截至2020年04月30日，小牛在線累計註冊人數逾600萬，累計成交額1171億元，借貸餘額104.2億元。2020年5月9日，小牛在線宣布退出網貸行業，並表示逐步結清存量網貸業務。

2021年5月6日，深圳市公安局南山分局在官方公眾號發布《關於對小牛資本集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報》，稱已凍結涉案帳戶663個、追繳資金1.4億餘元、查封涉案房產1056套、凍結涉案公司股權9991萬股。