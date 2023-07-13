深圳建全球最大室內滑雪場　料2025年投用　年客流量或逾百萬人

全球規模最大、國內落差最高的室內滑雪場，正在深圳市寶安區施工建設，預計於2025年底投入使用，年客流量有望達百萬人。



全球規模最大、國內落差最高的室內滑雪場，正在深圳市寶安區施工建設。（深圳發布）

據「深圳發布」報道，由珠海華發集團打造的深圳前海·華發冰雪世界，選址深圳前海灣中心地帶、緊鄰深圳國際會展中心，是深圳市2021年、2022年重大項目，亦是寶安區在深圳國際會展中心區域打造的新的城市文化核心區重點項目。

深圳前海·華發冰雪世界總投資逾296億元人民幣，是集世界最大室內冰雪中心、主題酒店、主題商街等設施於一體的世界級文旅項目。

值得注意的是，當中將打造約10萬平方米的冰雪中心，包括約8萬平方米全球規模最大、國內落差最高的室內滑雪場。

該室內滑雪場面積相當於11個足球場，從出發平台到緩衝區的落差約83米，同步將建設長約441米的國內最長滑雪單道，滑道專業度可承辦國際滑雪聯合會主辦的國際滑雪賽事。

滑雪場的運輸設備採用雙索道系統，搭配世界最先進拖掛式包鎖纜車，整體運力是其他室內滑雪場數倍，減少游客的排隊時間。造雪設備上，項目採用第六代「室內分布式造雪系統」，可媲美天然雪質。

深圳前海·華發冰雪世界建築外觀如流線優美的藍鯨從深海展翅躍起。華發股份深圳公司副總經理黃遠超介紹，項目將對標上海迪士尼、北京環球影城，「2025年開業後，預計年客流量達百萬人，承接舉辦國際賽事，大力推動全民滑雪運動，同時將加速周邊區域配套快速發展升級。」