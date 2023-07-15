頂尖科學家馮暘赫車禍殉職終年38歲　中國軍事人工智能的重大損失

據內媒報道，著名指揮控制和人工智能領域專家、國防科技大學系統工程學院副教授博士生導師馮暘赫，執行重大任務途中不幸去世，終年38歲。有言論認為，馮暘赫的去世是解放軍科研領域的一個重大損失。



馮暘赫在執行重大任務途中不幸去世，終年38歲。（網上圖片）

馮暘赫治喪工作小組周二（11日）發布訃告，稱馮暘赫執行重大任務途中，於7月1日凌晨2時35分，在北京不幸去世，終年38歲。惟當中未有提及具體去世原因，不過有消息指，馮暘赫當時搭乘的車輛發生嚴重車禍。

據了解，馮旸赫是中國頂尖科學家之一，亦有「天才科學家」之稱。他1985年3月3日出生於甘肅省平涼市，2003年9月考入國防科學技術大學指揮自動化工程專業本科，2011年至2013年赴美國哈佛大學統計系、愛荷華大學高性能計算實驗室聯合培養，兼任助理研究，2014年6月從國防科技大學博士畢業後留校任教，先後任講師、教研室副主任、副教授、某省部級實驗室副主任、博士生導師。

馮旸赫曾任裝備發展部武器裝備人工智能專業組組長助理、智能指揮控制組秘書，軍委科技委重點項目專家，「指揮控制組織設計與優化」教育部科技創新團隊骨幹成員，國防科技大學青年拔尖人才，中國運籌學會計算智能分會副理事長、中國指控學會智能指揮控制系統工程專委會，中國指控學會智能博弈與兵棋推演專委會總幹事、中國運籌學會智能計算分委會副理事長。

馮旸赫主要從事強化學習、智能博弈、智能規劃、兵棋推演技術、貝葉斯理論的研究，在指揮控制、智能輔助決策方面取得重要創新突破。相關成果獲軍隊科技進步二、三等獎、中國指控學會科技進步一等獎、國防科技大學青年創新獎一等獎等獎項。

馮旸赫發表論文60餘篇，出版著作4部，累計引用1000餘次。其中以第一作者或通訊作者發表SCI檢索論文15篇，EI檢索18篇。以第一作者身份出版機器學習專著2部，專利授權或受理22項。其專利包括強化學習的反無人機任務分配方法；信任域引導裁剪的策略優化方法、系統、存儲介質及應用等。