解放軍轟6K空射長劍-20導彈畫面首曝光　戰時可威脅關島目標

近日，解放軍轟-6K轟炸機發射鷹擊-12和長劍-20導彈的畫面通過央視首次曝光。據悉，兩種導彈都是轟6轟炸機的專屬武器，其中長劍-20空射型巡航導彈在戰時足以對關島目標構成威脅。



公開資料顯示，長劍-20空射巡航導彈是目前解放軍唯一公開的空射巡航導彈系統，是陸基長劍-10的空射版本。於上世紀90年代研製的長劍-10於2009年國慶閱兵首次公開亮相，其彈長8.3米，彈徑680毫米，質量2.5噸，戰鬥部500公斤，體積和重量超越美軍戰斧導彈。其巡航速度0.85馬赫，有效射程超過1500千米，具備對敵重要目標實施遠程打擊的能力。

長劍-10目前衍生出陸基、艦載、空射和潛射等多個版本，在轟-6K轟炸機掛載導彈型號為K/AKD-20，即長劍-20，其射程進一步提升至2500千米以上。解放軍還以長劍-20為基礎發展出空射遠程反艦導彈鷹擊-100。

而根據照片細節，可見長劍-20採用折疊彈翼，位於彈體中部，屬於平直中單翼。污外，長劍-20也採用類似戰術戰斧Block IV型的先進的埋入式進氣道。

作為中國最先進的遠程轟炸機，目前，轟-6K可以攜帶6枚長劍-20空射巡航導彈，打擊距離達到6000公里。此前，日本防衛省統合幕僚監部公開了轟-6K轟炸機巡航大東島附近空域的相關軌跡，在大東島附近空域的轟-6K轟炸機若是發射長劍-20空射型巡航導彈，足以對關島目標構成威脅。