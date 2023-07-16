有片｜四川客貨車由山崖滾落金沙江致5死3傷　有乘客被甩出車

撰文：朱加樟
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內媒《極目新聞》報道，7月14日，四川雷波縣一輛客貨車從山崖上的山路滾落至金沙江中。車上一共有8人，其中4名成年人和1名兒童不幸身亡，另外3名兒童正在醫院救治。

報道指，事發影片顯示，在一處臨水的山崖上，一輛汽車跌落，並在山坡上翻滾多圈，最後落入水中。

一家經營臨江客棧的老闆表示，「車輛在翻滾時，乘客被甩出車」。

死者家屬鄧先生表示，車上的8人都是雷波縣本地人。目前4名成年人和1名兒童已經不幸身亡，剩下3名兒童還在醫院救治，其中有2人傷勢較重，已被送到四川宜賓的醫院治療。

鄧先生說，「3名活著的孩子，1個是我哥家的女兒，今年12歲左右。1個是我妹家的女兒，今年5歲左右。還有1個是我弟家的兒子，今年才2歲。其中兩名女孩傷勢較重，男孩傷勢稍微輕點，目前已經花費了幾萬元治療費」。

鄧先生又說，醫療費和安葬費是一筆不小的開支，家人們在四處借錢，「出事的這輛車車主，就是駕駛員夫妻，但均已身亡，他們家中還有幾個孩子」。
據鄧先生介紹，懸崖陡峭，山路與金沙江水面之間落差很大，具體是甚麼原因導致車輛跌落山崖尚不清楚，交警還沒有出具事故責任認定書。

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