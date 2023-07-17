颱風泰利｜巔峰強度登陸廣東湛江　或周二在廣西沿海二次登陸

【泰利/颱風泰利/風球/打風】據中國天氣網，17日（周一）晚上10時20分前後，颱風「泰利」以颱風級別登陸廣東湛江市南三島沿海，成為今年首個登陸中國的颱風，一舉打破此前中國一個多月的颱風空白期。



受泰利影響，遠至江蘇鎮江也降暴雨，市區部分路段出現嚴重積水（點圖放大）：

+ 1

泰利登陸時中心附近最大風力為13級，38米/秒，中心最低氣壓965百帕。

中國氣象局颱風與海洋氣象預報中心高級工程師聶高臻表示，「近海增強，並且以巔峰強度登陸是此次颱風登陸時的主要特點」。不過泰利登陸後它的強度也將很快衰減，風雨影響也會隨之減弱。隨著泰利登陸後向西偏北方向移動，降水的落區也將逐漸向西移動，可以一直深入到雲南東部。因此，相比較而言，後續降雨的影響範圍要比大風影響範圍更廣。

預計泰利登陸後，將於18日凌晨移入北部灣，並有可能在18日上午在廣西沿海再次登陸。

雷達回波圖（圖片來自「廣東天氣」微博）

中央氣象台17日傍晚6時繼續發布颱風橙色預警以及暴雨黃色預警。預計一直到18日夜間，廣東大部、廣西、海南島大部、福建東南部、湖南南部、貴州東南部等地的部分地區有大到暴雨，其中，廣東西南部、廣西南部、海南島北部等地的部分地區有大暴雨，局地有特大暴雨。

受泰利影響，浙江嘉善部分地區出現大暴雨，多處道路積水淹沒車頂，行人被困路中（點圖放大）：

+ 1

華南沿海各地航運、鐵路等部門及時採取停運措施，多家景區臨時關閉。其中，廣西北海至潿洲島航線已全部停航，潿洲島自16日起疏散旅客約1.88萬。另外，廣州南沙天后宮、深圳大梅沙海濱公園、惠州海龜灣、茂名中國第一灘等多家景區發布臨時關閉通知，恢復時間待定。

登陸時間比常年初颱風平均時間偏晚約20天

中國天氣網指，作為今年首個登陸中國的颱風，泰利的到來可謂姍姍來遲。盤點1949年至2022年颱風大數據發現，首個登陸中國的颱風多在6至7月份，6月下旬登陸次數最多，而泰利的登陸時間比常年初颱風平均登陸時間（6月27日）偏晚了約20天。