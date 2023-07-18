王文濤與豐田日立等日企召開圓桌會議：中國開放大門越開越大

商務部部長王文濤17日（周一）在北京會見日中投資促進機構佐藤康博會長，同時召開日資企業圓桌會議，聽取瑞穗銀行、松下、豐田、日立、YKK等日資企業在華生產經營情況和意見建議。



王文濤表示，對外開放是中國的基本國策，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大，希望日中投資促進機構繼續發揮橋樑紐帶作用，促進雙邊經貿交流合作。



王文濤強調，當前中國正在推進中國式現代化，加快構建新發展格局。超過14億人口的現代化進程，將給世界帶來巨大發展動能，也將為包括日本企業在內的各國企業提供廣闊市場空間和合作機遇。商務部將積極發揮外資企業圓桌會議制度作用，與外資企業、商協會開展常態化交流，聽取企業意見建議，及時回應解決企業關切，為外資企業來華投資營造更優環境、創造更多條件、提供更好服務。

佐藤康博表示，中國作為世界第二大經濟體，是日本企業重要的海外市場，絕大多數會員企業願意擴大和持續投資中國。日中投資促進機構將為加強日中之間的經濟聯繫不斷貢獻力量。也希望中方能繼續加強與外資企業、商協會的溝通交流，傾聽並推動協調解決企業的問題和困難。