美國將限制對華晶片出口？商務部：打壓中國半導體，終將反噬自身

《華爾街日報》近期引述消息人士說法稱，美國拜登（Joe Bidem）政府正考慮針對中國人工智慧晶片出口實施新的限制。對此，中國商務部表示，中國是全球最大的半導體市場，「美國的打壓終將反噬自身」。



《環球時報》引述外媒報道稱，美國政府正在考慮針對中國的人工智慧晶片出口實施新的限制。報道引述美國企業說法稱，雖然限制對華出口人工智慧晶片不會立即產生重大的影響，但這將會導致美國產業永久喪失在中國的機會。

7月6日中國商務部例行記者會上，新聞發言人束玨婷對此表示，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，持續加強對華半導體打壓遏制。她批評，人為割裂全球半導體市場，「這是對全球自由貿易的破壞，是對國際經貿規則的無視，是對公平競爭原則的踐踏」。

台積電的半導體晶體圓形片。（Getty Images）

束玨婷指出，半導體是全球產業分工合作的典型代表。中國是世界上最大的半導體市場，晶片銷售規模約佔全球的三分之一，這是中國企業與各國企業互利共贏合作的結果。美方的做法不僅損害中國企業正當權益，也將損害眾多國家和地區的利益，阻礙全球科技交流和經貿合作，最終將反噬自身。她更指，美國業界的相關擔憂，已經說明了這一點。

此外，中國宣布對半導體原材料鎵、鍺實施出口管制後，商務部7月6日舉行記者會，就管制措施考量及歐美回應發表評論稱，鎵鍺出口管制是國際通行做法，不針對任何特定國家。