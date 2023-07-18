基辛格訪北京晤李尚福：我作為中國朋友而來　美中雙方應避免對抗

據中國國防部微信公眾號，年逾百歲的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger；又譯作季辛吉）18日（周二）訪問北京，與國務委員兼國防部長李尚福會晤。



基辛格說，我此訪是作為中國的朋友而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。如果兩國發生戰爭，不會給兩國人民帶來任何有意義的結果。認識和處理好美中關係，特別是扭轉當前困難局面，需要寬廣的思維和歷史哲學的思辨，需要雙方拿出智慧，通力合作、共同發展，兩軍應該加強溝通，盡全力為兩國關係發展創造積極成果，維護世界和平與穩定。

中國國防部長李尚福。（Reuters/資料圖片）

李尚福說，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有的挑戰。各國人民都希望中美兩國肩負大國責任，發揮引領作用，共同維護世界繁榮穩定。中國所走的和平發展道路是世界之福，不是世界之禍，美方應有正確的戰略判斷。新興國家與發達國家和平相處、融合發展，我們的世界未來才會更美好。

李尚福說，美方一些人未同中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞。習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，指明了新時期中美兩國的正確相處之道。我們始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。