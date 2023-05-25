吉林省要求公務接待：不得安排群眾迎送、工作餐每人不超120元

近日，中共吉林省委辦公廳、吉林省人民政府辦公廳印發《吉林省黨政機關國內公務接待管理辦法》，並發出通知，要求「接待單位按照壓縮一切不必要公務接待的原則，嚴格接待審批。」



當中要求不得聚眾迎送，工作餐費每人不得超過120元。同城公務活動不安排用餐。會議活動現場佈置務求簡樸，工作會議、一般性公務活動一律不擺放花草、不提供水果、不製作背景板。



《吉林省黨政機關國內公務接待管理辦法》將於今年（2023年）7月25日起施行，相較於2014年的《吉林省黨政機關公務接待管理辦法》，新辦法在迎送活動、餐費標準方面更為細化。

根據該《辦法》，國內公務接待不得在機場、車站、碼頭和轄區邊界組織迎送活動，不得跨地區迎送，不得張貼懸掛標語橫幅，不得安排群眾迎送，不得鋪設迎賓地毯；地區、部門主要負責人不得參加迎送。嚴格控制陪同人數，不得層層多人陪同。

內地官方近年多次要求所有的辦公運行、後勤保障、會議差旅、公務接待、出國出境等都要簡約，降低行政成本。（視覺中國）

《辦法》指出，工作餐費標準由各級公務接待管理部門根據當地經濟情況確定，但每人不得超過120元人民幣。同城公務活動不安排用餐。會議活動現場佈置務求簡樸，工作會議、一般性公務活動一律不擺放花草、不提供水果、不製作背景板。

此外，在過去「不得清場閉館」的基礎上，新印發的《吉林省黨政機關國內公務接待管理辦法》還明確，不得停止、限制正常的生產經營活動。