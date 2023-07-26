第20屆長春汽博會　6萬以下新能源車受歡迎　小鵬飛行車遠銷杜拜

7月24日，歷時10天的第20屆長春國際汽車博覽會（以下簡稱「長春汽博會」）在長春落幕，今年新能源車單獨成館，展現中國新能源車的市場價值。《香港01》記者觀察到，價格相對平（3萬到6萬間，人民幣，下同）的微型新能源車成為市場新寵。更有商家透露，(微型新能源車)一天訂單能賣10輛左右。



值得一提的是，小鵬在新能源展館的展區放出已在杜拜取得飛行許可證的滙天飛行車，工作人員透露，該款飛行車要價約100萬元人民幣，已經接獲不少訂單。有消息稱，2025年有可能量產。



本屆汽博會以「出行新時代」為主題，首次單設新能源汽車館，多家燃油車展商也在力推自家新款微型新能源車。標誌著以新能源車為主導的汽車新消費時代正在來臨。

近年展出的新能源車，有些主打新科技，智能巡航輔助、智能變道輔助等功能是亮點；有些車內佈局強調油電混合；有的以續航超300公里為賣點。值得一提的是，新能源車的種類多，顏色造型也很多遍，顧客都能有許多的選擇。

據介紹，本屆長春汽博會共有125戶車企參展，參展品牌達151個，展出車輛1324台，其中新車、亮點車型82款，新能源汽車220輛，比上一屆增長10%，集中展示了國內外主流車企最新車型。統計數據顯示，展會期間長春國際會展中心累計觀展人數25.6萬人次。

此外，微型新能源車成為市場新寵，因價位多在3萬到6萬元之間，且車體小容易停車，近年除了年輕女性外，也成為不少年輕男性和老年族群的新選擇。

小鵬滙天飛行車遠銷杜拜

此次長春汽博會不只展出新能源汽車，也展出飛行汽車。2022年10月10日，小鵬匯天飛行汽車旅航者X2（以下簡稱：X2）在杜拜150多名嘉賓的見證下完成海外公開首飛，這是繼杜拜民航局為X2頒發特許飛行許可後，首次在當地進行公開飛行。

當地工作人員透露，該款飛行汽車已接獲不少杜拜訂單，單價約在100萬人民幣左右，是一種未來新的交通選擇。

據了解，2023年長春汽車零部件跨境電商交易會邀請到俄羅斯、中亞、西亞和北非等境外採購商60餘人參會洽談，汽車零部件成交額1550萬元，二手車成交656輛，成交額1.25億元。

交易會期間，長春市貿促會還與俄羅斯赤塔州工商會、俄羅斯濱海邊疆區工商會簽署合作協議，長春國際商會與寧波對外經濟貿易企業協會、青島國際商會簽署了長期合作協議。