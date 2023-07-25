北京罕見邀請私募基金續留中國　跨部門營造「可預期經商環境」

中國總體經濟儘管步上有序復蘇道路，唯消費信心與投資力道還有待加強，為提振持續低迷的外商投資意願，中國金融監管部門近來不但向全球大型私募股權集團示好，日前更罕見地召開座談會，鼓勵外資繼續與加大在中國投資。這是中國政府多個部門近來努力重新接觸外資的一部分作為。



英媒引述5名知情人士透露，一場以「投資中國」為主題的座談會7月21日在北京召開，與會的中國證監會副主席方星海向30多家全球性風險投資和私募股權投資機構的高階主管發表講話。

中國經濟在疫後有序復蘇，提振消費與投資力道勢在必行。圖為中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

根據報道，出席者包括KKR、黑石（Blackstone Group）、凱雷（Carlyle）、華平（Warburg Pincus）、高盛（Goldman Sachs）、淡馬錫（Temasek）、加拿大養老金計劃投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board）等大型機構代表，以及因應中國政策，剛從紅杉資本（Sequoia Capital）分離出來的紅杉中國（HongShan）負責人沈南鵬。

報道指出，該座談會是中國金融主管部門與美元基金管理集團間首度聯袂舉行會議，譜成背景，多鑑於若干投資集團對於在中國交易的興趣已大幅下降，其中許多美國集團甚至已停止在中國的投資。

中美兩國持續跌宕的關係無疑是讓外資卻步中國的主要因素，諸如華府正擬定計劃加強審查美國企業在中國的投資，輔以北京同步整頓曾快速發展的網絡產業，中國證監會更推出了更趨嚴格的中企赴海外上市規定，種種官方與政策作為都導致私募股權機構不確定是否持續投資中國，又或是否採取退場行動。

有知情人士表示，有關部門在會中並未提供具體的激勵措施或指引，只是請與會代表分享他們對中國經濟前景的看法，鼓勵他們針對如何能在中國投資變得更容易提出建議。此外，討論還涉及如何為中企赴海外上市鋪平道路。會中有17人發言，部分代表親自到場，一些代表則以視訊出席。

根據統計，2022年在大中華區運作的私募股權和風險投資基金的融資額降到368億美元，遠低於2019年至2021年年均1489億美元的水平，更低於2017年逾3000億美元的歷史記錄。

報道指出，北京目前正尋求消除外國投資者對中國「經濟成長態勢不穩」，以及「政策制定令人難以預測」的擔憂。而中國證監會召開的上述座談會，則是中國政府多個部門近來努力重新接觸外資的一部分。

此外，中國商務部同日也召開「圓桌會議」，邀請境內的美國商會、歐盟商會、日本商會、韓國商會代表，以及旗下30多家會員代表與會。商務部長助理陳春江在會中喊話，指中國把吸引外商投資放在「更重要的位置」，致力營造「可預期的營商環境」。