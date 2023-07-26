大疆因「市場風險太大」拒絕印度軍方逾億元訂單？公司：嚴重失實

近期，網傳中國民用無人機生產商大疆創新（DJI，簡稱大疆）與印度政府發生商業糾紛，內容聲稱印度軍方向大疆投以巨額訂單，大疆方面則以「印度市場風險太大」為由而拒絕。消息一出隨即引發輿論關注，周三（26日），大疆回應指，相關網傳內容嚴重失實，強調公司並未收到印度方面的訂單邀約，更不會出口無人機用作軍事用途。



上述網傳文章稱，據「印度斯坦時報」報道以及業內人士透露，印度軍方近日向大疆下了價值約1.35億元的訂單，但提出了付款25%的定金就先拿貨的要求。大疆方面則認為印度市場風險較高，政治、經濟和社會環境都不太穩定，印度商業法律相對滯後，商業欺詐問題比較普遍，於是以「印度市場風險太大」為由拒絕。

消息一出隨即引發關注，輿論甚至將事件與中資企業在印度市場遭遇的不公待遇「掛鉤」，認為這是中資企業避免「印度市場套路」以及「給印度市場立規矩」的又一舉措。

中印兩軍近年邊境衝突不斷。圖為2020年6月，雙方在加勒萬河谷衝突現場。（資料圖片）

據《環球時報》報道，大疆周三就事件回應指，相關信息嚴重不實，大疆並沒有收到該筆訂單的任何接洽或溝通，也不存在所謂的以「印度市場風險太大」為由而拒絕。大疆一直專注在民用無人機領域，始終反對其產品的軍事化用途，若有任何訂單被識別來自印度國防部或軍方，並可能用作軍事用途，大疆也會拒絕交易。

另一方面，據知情人士介紹，政策層面而言，印度政府出台相關「保護性」政策，禁止進口民用級無人機產品，以扶持本土的無人機產業。據印媒此前報道，2022年2月9日，印度官方出台相關政策，印度外貿總局（DGFT）聲明稱，將禁止進口整機（CBU）、全散件組裝（CKD）和半散件組裝（SKD）形式的無人機，但出於科研、國防和安全目的情況除外，不過這些進口無人機也需要獲印度官方批准。

該知情人士又稱，若真有來自印度軍方並用作軍事用途的訂單，大疆方面一定會表示拒絕，而不是以所謂「印度市場風險太大」為由而拒絕。而此前大疆已多次發表官方聲明，指公司從未設計或製造過軍事級別的無人機設備。在全世界範圍內，也不會推銷或銷售相關產品用於軍事活動。大疆亦採取積極措施，致力令自身的無人機不被改裝為武器，也不會為被認定用於軍事目的的產品提供售後服務。