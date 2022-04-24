俄烏衝突｜烏方稱大疆無人機有安全風險　美企趁機填補市場空缺

中國無人機製造商大疆捲入俄烏衝突，美國企業趁機填補烏克蘭市場空缺，引發外界關注。



據美國《華爾街日報》4月22日報道，數百架來自美國初創公司的小型無人機近期盤旋在烏克蘭上空。包括西雅圖BRINC Drones Inc.和硅谷Skydio Inc.在內的初創公司正在填補烏克蘭市場的空缺。

此前烏克蘭政府官員宣稱，大疆提供的產品對烏克蘭軍方和平民存在「安全風險」。烏克蘭官員呼籲限制使用大疆無人機，聲稱公司產品的技術故障可能是大疆「有意為之」，目的是蓄意破壞烏克蘭的國防。不僅如此，他們還對俄羅斯有效使用大疆設備表示擔憂。

大疆製造的無人機已成為世界無人機市場的最重要品牌。（視覺中國）

對此，大疆否認其協助俄羅斯襲擊或搗亂烏克蘭產品的指控。公司發言人利斯伯格（Adam Lisberg）表示，大疆不允許將消費級無人機出售於軍事目的，將其產品用於戰爭是不合適的。

相比之下，自3月以來，美企BRINC已經向烏克蘭捐贈10架無人機，並售出大約50架。曾在大疆工作過的BRINC行政總裁雷斯尼克（Blake Resnick）說，直升機飛行員和烏克蘭國家應急服務部門正在使用它們執行搜救和情報收集任務。

Skydio行政總裁布里（Adam Bry）也稱，公司捐贈了數十架無人機，用於裝備烏克蘭國防部，另有數百架賣給了支持烏克蘭的非政府組織和政府。