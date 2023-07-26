地震中心疑遭美黑客網攻　外交部：停止網絡安全政治化武器化做法

武漢應急管理局7月26日對外表示，近期地震監測中心部分設備遭境外組織網絡攻擊，對於此舉是否是對美方的回應，外交部發言人毛寧答稱，中方將採取必要措施維護中國的網絡安全。毛寧雖未證實該「境外組織」來自美國，但回應時仍持續批美，指責美方把網絡安全問題政治化武器化，嚴重損害國家間的互信。



此前，美國政府官員曾於本月表示，美方在中共中央外事辦主任王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤中，提及美國政府網絡系統遭駭客入侵問題，外交部發言人汪文斌7月14日回應說道，政府部門每天都遭受海量網絡攻擊，大多源自美國，才是最大受害者。

爾今，武漢市應急管理局26日發布訊息主動揭露，近期地震監測中心部分設備遭境外組織網絡攻擊，強調將保留進一步追訴的權利。同時，武漢警方也通報並立案偵查，初步判定為境外具有政府背景的黑客組織和不法分子發起的網絡攻擊行為。

面對外界持續關注此議題和武漢發出的聲明，毛寧於26日外交部例行記者會上，並未證成相關說法是否係對美方言論的回應，僅稱「中方有關聲明客觀專業，陳述的是基本事實，和美方對華的攻擊抹黑有著本質的區別」。

毛寧抨擊，美國政府一方面對包括中國在內的全球各國從事惡意的網絡活動，另一方面反覆炒作「中國黑客攻擊論」，是典型的雙重標準和政治操弄。

毛寧強調，美國政府把網絡安全問題政治化武器化的做法，嚴重干擾了國際社會通過對話合作共同應對挑戰的努力，嚴重損害了國家之間的互信。美方應當立即停止有關錯誤做法。

對於武漢的通報聲明，毛寧進一步表示，根據中方相關機構發布的通報，有外國政府背景的黑客組織，對武漢市地震監測中心實施了網絡攻擊，嚴重威脅中國國家安全，「我們譴責上述不負責任的行為，中方將採取必要措施維護中國的網絡安全」。

另一方面，代表央視的自媒體博主「玉淵譚天」則在26日下午在其微博號發出長貼文，指控美國中央情報局（CIA）和美國國家安全局（NSA）可能是發起這次駭客攻擊的組織，而獲取的資訊則可能是交給美國國防情報局（DIA）分析。

該文稱經向專業人士了解，地震波穿過的地下介質、結構不同時會產生波速的變化，而獲取地震監測中心的相關數據可以推導出某一區域的地下結構和岩性，「例如推測地下是否有大型的空洞，進而推測它是否是軍事基地或者指揮所」。

該文並舉海灣戰爭為例，指在發動戰爭前，美軍就對伊拉克的地質資料進行大規模地獲取、分析，確定了伊軍的指揮機構藏在地下30米處，美軍並對該機構所處位置的岩層進行了地質分析。戰爭一開始，美軍發射了帶有地質信息芯片的激光制導鑽地炸彈，直接摧毀了伊軍的指揮機構。「想要精確打擊，就需要更多的地質與地形情報作支撐。」

「玉淵譚天」認為，隨著美國的國家安全戰略將中國定義為「戰略競爭對手」，美國各大情報機構也都將自己的首要任務調整為幫助美國在與中國的戰略競爭中取得成功。而地震監測中心監測的數據多維，這也意味著，一旦這些信息洩露，能夠被分析出來的信息會越多。