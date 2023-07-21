美媒：駐華大使伯恩斯電郵遭中國黑客入侵　助卿康達也中招

美國媒體報道，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）的電郵帳戶，遭到與北京有關的黑客入侵，據指已洩露了至少數十萬封涉及美國政府的個人電郵。



《華爾街日報》週四（20日）援引知情人士報道，在中國黑客本月透過微軟（Microsoft）的代碼缺陷發動攻擊，除了伯恩斯之外，負責東亞事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）的電郵也被入侵 ，他早前曾隨國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國。

圖為訪問中國的美國務院東亞和太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）2023年6月6日在北京離開酒店時的情況。（Reuters）

當局尚未確認到底有多少官員在此波襲擊受影響，國務院發言人僅稱，出於安全原因，無法透露更多細節，該部門的調查正在進行中。

另據美國有線電視新聞網（CNN）此前報道，黑客也滲透了商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 的電郵帳戶。

對於媒體的報道，中國駐華盛頓大使館暫未回應。但中國外交部此前已表示，相關指控是虛假信息。中國外交部發言人汪文斌表示，美國才是全球最大黑客帝國和網絡竊密者。

微軟上週表示，與中國有關聯的黑客利用該公司的代碼缺陷，秘密訪問約25個組織的電郵帳號。消息指出，至少2個為美國政府部門的國務院和商務部。