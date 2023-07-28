90後男子偷渡緬甸充當僱傭軍　被判4個月拘役併處2千罰金

安徽亳州一名90後男子，受「高薪誘惑」於2015年偷渡至緬甸充當僱傭軍，其後還幫他人偷渡。亳州市譙城區法院日前以偷越國（邊）境罪，判處其拘役四個月，併處罰金人民幣二千元。



法院審理查明，2015年6月，亳州90後男子馮某某被一個集團組織偷渡到緬甸充當僱傭軍，後馮某某又偷渡回國。2019年7月，馮某某以緬甸高工資為由，拉攏、引誘沈某某偷渡到緬甸孟波縣。

其後，馮某某在緬甸期間還聯繫「蛇頭」幫助何某某、李某某二人偷渡到緬甸。2020年9月，馮某某偷越緬甸與中國交界的國境線圍欄再次由緬甸偷渡回國。

中緬邊境口岸。（視覺中國）

法院另查明，案發後馮某某主動歸案，並如實供述犯罪事實，屬於自首。2020年10月份，馮某某偷越國（邊）境，被行政拘留10日。

法院認為，被告馮某某違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重，其行為已構成偷越國（邊）境罪。馮某某自動歸案後如實供述了自己的犯罪事實，可認定為自首，可予以從輕處罰；被告人馮某某自願認罪認罰，依法可從寬處罰。

中國僱傭軍在緬甸

據內媒整理，新中國成立以前，許多在國內難以謀生，或者犯了罪、欠了賭債的人都習慣往緬甸跑，為了糊口加入緬北各類武裝。

1960、1970年代，大批中國知青紮根中緬邊境，成為緬共戰士。這一批被後人稱為「精神僱傭軍」的中國年輕人進入緬共後很快參加各種戰役，許多人在戰鬥中犧牲、失散。

重大通緝犯周克華曾是緬甸僱傭兵

曾在緬甸當過僱傭軍的中國人中，最出名的當屬周克華。從2004年開始，周克華輾轉重慶、長沙、南京等地作案，槍殺11人。周克華作案時，每槍都是針對受害者的頭部，在當時社會引發極大恐慌；同時，他的反偵查能力極強，多次在警方布控下逃脫。警方證實，周克華2004年前曾在緬甸參加過僱傭軍。

周克華2012年遭警方擊斃。(網絡圖片)

據和周克華同期在緬甸做僱傭軍的人士表示，他1996年高中畢業之後在昆明找工作不順，他因吃不上飯，跟同行40多個來自內地的無業青年一起在蛇頭的帶領下跨越中緬邊境，經過培訓成為一名僱傭兵，簽訂了兩年的合同。

他們每天負責押運毒品、錢或者軍火槍械。一舉一動都在當地人的監管之下，個人自由極為有限，生活也十分清苦，雖然毒品免費，報酬不菲，但還是不斷有人偷跑回國，其中被抓回來的非死即傷。

2001年，45歲江西富商在來長沙突然失蹤，慘遭碎屍。犯罪嫌疑人徐小明在13年裡，跨4省搶劫殺死11人，他自稱在緬甸當過僱傭兵，最擅長的工作就是殺人。

另據2005年6月28日《成都晚報》報道，曾獲得成都、重慶市散打冠軍的四川省中江縣人黎澤兵，18歲到緬甸當僱傭兵，為當地毒梟武裝押送毒品。