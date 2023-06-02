被中國蛇頭賣到緬甸　廣東六少年淪豬仔最小僅17歲　今成功獲救

4月中旬，有廣東民眾爆料稱，包括自己17歲的兒子在內的6名青年，被中國「蛇頭」（專門組織非法偷渡並從中牟利的人）賣給緬甸蛇頭，後被拐騙至緬北詐騙園區，期間曾被人脅迫並毆打，目前處於失聯狀態。5月26日，雲南公安指出，警方已就此事立案。



普寧市里湖鎮人民政府情況發布通報稱，2023年4月中旬，潘某隆、詹某豪等6名少年（均為普寧市里湖鎮人）被誘騙至境外。在有關部門的努力下，6月1日，6名少年安全返回家中。



緬甸電信詐騙園區拐賣人口一事近年屢屢引發國際關注：

家住揭陽市普寧市裡湖鎮的鄭先生年僅17歲的兒子遭到拐賣，鄭先生說，6月1日14時許，他接到當地揭陽普寧市里湖鎮派出所電話，通知他「小孩被解救出來了」，讓他去派出所把孩子領回家，鄭先生指出，6名少年都已成功獲救。

鄭先生趕到派出所，見到了兒子小鄭，「他看上去瘦了6、7斤，像變了一個人，臉青青的，沒有一點血色」，鄭先生指出，兒子說自己被騙到緬北，「被逼學電腦，做電信詐騙，曾被看守的人用水管打過，但自己挨打比較少，有同伴曾被電棍毆打。」

鄭先生回家後開車帶妻子給剛回家的兒子買新衣服，鄭先生認為，「這件事我們家長有責任，以後我會把孩子帶在身邊，好好教他。」

廣東普寧的六位少年被拐賣，最小的年僅17歲：

以招工為名 中國蛇頭拐賣六少年 電騙園區有人持槍

據《新京報》此前報道，家住揭陽市普寧市裡湖鎮的鄭先生表示，兒子小鄭4月通過聊天APP找工作，結識了一位自稱來自揭陽市惠來縣的中年男子。4月16日，6名青年被該男子以招工為名，帶離家鄉，途經廣東汕頭、雲南昆明等地，抵達雲南臨滄市，在邊境被中國蛇頭賣給了緬甸蛇頭。

鄭先生指出，自己曾於4月23日、4月26日、5月4日三次與兒子取得聯絡，從5月4日起一直處於失聯狀態。據小鄭稱，自己曾被緬甸「蛇頭」用槍脅迫並遭到毆打。

鄭先生稱，4月26日，兒子給自己打了3分鐘語音，「說是被控制了，剛拿到手機，安排他們學電腦，不聽話就被打。」5月4日，小鄭最後一次聯絡父親，發了一個自己被困地的定位，並說「出不來了，別讓奶奶知道」。在小鄭發來的一段影片裡，更出現了兩名持槍男子，鄭先生擔心兒子會有生命危險。根據地圖等資訊判斷，小鄭等人被控制在緬北果敢自治區老街市的一個園區「學電腦」。

另一名被騙青年的父親詹先生曾拜託一位緬甸當地朋友到定位地點查看情況。朋友說那是一片大型停車場，「他在附近看到一片紅房子，裡面有幾百個人。」

4月23日，被騙青年的家人來到普寧市公安局裡湖派出所報案，另有家屬聯絡了中國駐緬甸曼德勒總領事館，當時中國駐曼德勒總領事館就此事回覆稱，總領事館無執法權，需要聯絡雲南省公安廳，由雲南省公安廳給緬北果敢警方發函，總領事館拿到函號後才能敦促緬北果敢警方解救被困青年。

5月26日，雲南公安指出，警方已就此事立案。直到6月1日，6名少年被成功救出。